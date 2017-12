El presidente y candidato de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que si se encuentra en prisión es porque “hemos demostrado que damos la cara” y porque “no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos, sentimientos y voluntad”.

En una breve entrevista concedida a RAC1 desde la cárcel de Estremera, de poco más de cuatro minutos, Junqueras se ha referido veladamente así al ex presidente de la Generalitat y candidato de JxCat, Carles Puigdemont, que optó por huir a Bélgica y no acudir a declarar ante la Audiencia Nacional tras la querella por sedición presentada por la fiscalía.

Pese a todo, Junqueras ha dicho que quiere “construir el futuro siempre con los máximos consensos y la máxima unidad posible, siempre ofreciendo la mano a todo el mundo”, que espera formar gobierno y que él pueda presidirlo si puede acudir a la sesión de investidura del Parlament.

Lee, escribe y hace deporte

“Estoy seguro de que lo formaremos. Estoy seguro de que yo mismo, si el Parlament lo decide, tendré la oportunidad de presidirlo”, ha asegurado el líder republicano, que considera que “no hay ninguna posibilidad de que nos restrinjan mi derecho a asistir a esta sesión de investidura”.

Junqueras ha dicho también que, pese a su situación, espera poder votar en las elecciones del 21-D: “Hemos hecho todas las gestiones correspondientes para poder votar. Espero votar y espero ganar. Me parece que tenemos todo el derecho del mundo a ganar”, ha resaltado.

El ex vicepresidente de la Generalitat ha asegurado asimismo que su estancia en la cárcel no ha hecho mella en su voluntad política: “la estancia en una prisión siempre contribuye a reforzar el alma, te hace más fuerte y te hace estar más convencido de aquello que has representado”.

Sobre su vida en la prisión ha indicado que aprovecha para leer, escribir, hacer deporte y “muchas cosas que hasta ahora no podía hacer demasiado”, y se ha dirigido a sus partidarios diciendo que “estoy convencido de que saldremos adelante”.