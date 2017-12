Borrell a Iceta: “Antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas o se pudren”

El exministro socialista Josep Borrell ha dicho este viernes al líder del PSC, Miquel Iceta, que “antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas porque las cosas sin desinfectarlas se pudren”. Lo ha dicho en un mitin de Iceta en el Auditori de La Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat, en el que también han participado la alcaldesa, Núria Marín, y el candidato socialista David Pérez.

Iceta ha defendido en varias ocasiones que, si es presidente, pediría el indulto de los presos separatistas si fueran condenados, porque quiere reconciliar y cerrar heridas entre catalanes. Es verdad -ha apuntado Borrell- que Cataluña es una sociedad herida y que debe sanarse, “pero para eso hay que pasar antes muy bien el desinfectante”.

“Ya sé que eres muy buena persona y les quieres perdonar en seguida, pero la han hecho muy gorda, Miquel“, y ha añadido que los independentistas han metido a Cataluña en un agujero del que hay que salir cuanto antes. Y Borrell ha asegurado sobre la situación de muchas familias: “No van a poder comerse el turrón tranquilos por la división social que hay: yo he perdido muchos amigos con esta historia, y es una pena”.

El también expresidente del Parlamento Europeo ha criticado al candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, y al cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, por su hoja de ruta independentista. De presidente cesado ha ironizado con que esperaba algo mas glorioso que “irse de fin de semana” a Bruselas tras declarar la independencia.

Del vicepresidente cesado ha dicho: “Ahora, ‘mosén Junqueras’ nos ha dicho desde la cárcel que en estas elecciones se trata de elegir entre el bien y el mal. Estas categorías telúricas del bien y el mal son predemocráticas. ¿No se da cuenta de la animalada que está diciendo?”.

Este tipo de actitudes deben rechazarse radicalmente porque son, para Borrell, la base del problema de división social que hay en Cataluña: “No les reconocemos ninguna superioridad moral, no son mejores que nosotros, no somos los malos y ellos no quieren más a Cataluña. Hay amores que matan”.