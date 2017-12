Carrizosa (C’s): “Afortunadamente el 21-D no es la segunda vuelta del 1-O”

El número dos de Ciudadanos (Cs) a las elecciones autonómicas catalanas, Carlos Carrizosa, ha contradicho al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha recalcado que, “afortunadamente, el 21-D no es la segunda vuelta” del referéndum ilegal del 1 de octubre porque “esto sí que son unas elecciones democráticas”. Puigdemont dijo el sábado en una videoconferencia desde Bruselas que la lista de Junts per Catalunya, que él encabeza, encara las elecciones del 21 de diciembre “como una segunda vuelta” del 1-O.

Durante una visita a Sabadell (Barcelona), Carrizosa ha respondido a Puigdemont y ha recalcado que, a diferencia del referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional, las del 21 de diciembre “van a ser unas elecciones controladas por los jueces”.

“Aquí no se puede votar cinco veces, aquí no hay inventos como el censo universal, aquí el escrutinio no lo va a hacer el señor Junqueras ni se va a hacer en las iglesias”, ha espetado Carrizosa. El dirigente de Cs ha añadido que lo que tiene que hacer Carles Puigdemont es “volver y dar la cara ante los jueces y los tribunales por los incumplimientos que ha hecho de la ley”.

Carrizosa ha considerado que las elecciones del 21-D ofrecen la oportunidad “de acabar con el ‘procés’ si votamos masivamente y llenamos las urnas de ilusión”, mientras que “si ganan los mismos seguirán haciendo lo mismo”. Ha condenado el ataque a una vivienda de Balsareny (Barcelona) que tenía en su balcón una bandera española y ha considerado que “todo esto es producto de la fractura social creada por el separatismo”.

Carrizosa ha explicado que a miembros de su formación se les ha “señalado, amenazado, llamado súbditos e instado a irse de Cataluña” y ha insistido en la necesidad que los partidos constitucionalistas se unan para “acabar con esto y poner fin a la confrontación y a la huida de empresas en Cataluña”.