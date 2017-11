La CUP reconoce que está dispuesta a usar la violencia para lograr la independencia

Los ex diputados de la CUP Anna Gabriel y Benet Salellas han reconocido en una entrevista para el periódico El Punt Avui que serían capaces de recurrir al uso de la violencia para rebelarse y desobedecer a la Constitución. “¿Hay que estar dispuesto a asumir cuotas de violencia para ir más allá de lo que marca la Constitución?, se les pregunta. Su respuesta no deja lugar a dudas: “¿Cuál es la otra opción? ¿Resignarse?”, han contestado. “El gobierno catalán esperaba encontrar gente más democrática”, han añadido.

Aseguran que los independentistas deben persistir. “No hay ningún país ni comunidad que no haya ganado derechos y luchas a base de persistir, hacer masiva la lucha y ganar alianzas. Debemos transmitir la convicción de que si persistimos de manera colectiva, tarde o temprano vamos a ganar este combate”, comentaron acerca de sus próximos objetivos.

Después de no descartar el uso de violencia para lograr sus pretensiones, han aprovechado la entrevista para arremeter en contra del Estado y calificarle de violento: “Hay que pensar que la violencia existe y forma parte del ADN de este Estado”.

El Estado no ha sido el único criticado por los de la CUP, sino que han mostrado su desacuerdo con el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por no haber reaccionado “de manera inmediata proclamando la independencia”.

Los ‘comunes’ de Xavier Domènech también han tenido su hueco en las quejas de los ex diputados. Para los ‘cuperos’ la actitud del partido tras la aplicación del 155 no ha sido suficiente y ven sorprendente “que gente de los comunes no entiendan que para hacer políticas sociales o hacer frente a la emergencia social deberán asumir la desobediencia”. Además, han dejado claro que una futura alianza con ellos supondría que los de Domènech asumiesen sus exigencias “porque si no sería imposible alcanzar un espacio de acuerdo”.