La ex presidenta del Parlament Núria de Gispert ha puesto en el disparadero por las redes sociales al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a su hija, dando detalles del colegio al que acude. A pesar de que sólo habla de “la misma escuela concertada de Granollers a la que acudía él”.

Gispert se encontraba contestando a otro tuit que había colgado el secretario nacional de la CUP, Quim Arrufat, que también se pronunciaba sobre los colegios a los que acudían los hijos de los líderes de Ciudadanos y PP.

“Si supieran de quiénes son hijos los líderes o diputados de PP y Ciudadanos, donde se han educado o formado y en qué escuelas llevan a sus hijos no daría crédito del cinismo que gastan”, resaltaba Arrufat en su Twitter.

Este mensaje era replicado por Gispert en las redes sociales: “Comenzando con Albert Rivera que lleva a su hija a la misma escuela concertada de Granollers a la que fue él. Y hace ‘asquerosamente’ la política en contra de la escuela catalana. ¡Así son los de Ciudadanos!“.

Si. Començant amb l’Albert Rivera que porta la seva filla a la mateixa escola concertada de Granollers que va anar ell. I fa “asquerosament” la política en contra de l’escola catalana. Aixi son C’s ! — Núria de Gispert. (@nuriadgc) 22 de noviembre de 2017

Escribió un tuit xenófobo contra Arrimadas

Núria de Gispert fue noticia la semana pasada al hacer gala de su xenofobia contra aquellos que no comulgan con la deriva separatista de Cataluña. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, fue el blanco de sus ataques, al pedirla que volviese a Cádiz.

“¿Entonces, por que no vuelves a Cádiz?”, respondió Gispert en Twitter a unas palabras de Arrimadas en las que señalaba que “Cataluña no se pude permitir cuatro años más de procés”.

La ex presidenta del Parlament me quiere echar de Cataluña por mis ideas. Otra muestra del nacionalismo excluyente. El 21D tenemos la oportunidad de ganarles y gobernar de otra manera para que en Cataluña no se vuelva a señalar a nadie por su origen o sus ideas #Votarem pic.twitter.com/HYxLIa6YG7 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 16 de noviembre de 2017

“La ex presidenta del Parlament me quiere echar de Cataluña por mis ideas. Otra muestra del nacionalismo excluyente. El 21D tenemos la oportunidad de ganarles y gobernar de otra manera para que en Cataluña no se vuelva a señalar a nadie por su origen o sus ideas”, respondía Arrimadas a los ataques xenófobos de la ex presidenta del Parlament.