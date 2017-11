El juez autoriza la libertad de Carme Forcadell

El juez del Tribunal Supremo ha autorizado la libertad bajo fianza de la ex presidente del Parlament, Carme Forcadell, después de haber depositado esta mañana los 150.000 euros que le impuso magistrado para poder salir en las próximas horas de la cárcel madrileña de Alcalá Meco, en la que ha pasado la noche tras comparecer ayer ante el juez.

Según han informado a Efe fuentes del entorno de Forcadell, la defensa de la presidenta del Parlament ha hecho ya efectivo el pago de la fianza que el magistrado del Supremo Pablo Llanera le impuso anoche, pese a la petición de cárcel incondicional planteada por la Fiscalía, después de que se comprometiera a no salirse del marco constitucional en sus futuras actuaciones políticas.

La ANC ha colgado en las redes sociales el cheque que certifica el pago de los 150.000 euros de fianza depositada por la defensa de Forcadell.

❗ Fiança pagada. No podran amb la solidaritat de tot un poble! 💐#Llibertat pic.twitter.com/kaxW3VliH1 — Assemblea Nacional (@assemblea) 10 de noviembre de 2017

El abogado de la ex presidenta del Parlament se ha acercado a primera hora de la mañana de este viernes al Tribunal Supremo para ultimar los detalles para proceder al pago de la fianza de 150.000 euros que impuso este jueves el magistrado Pablo Llarena para poder abandonar la prisión de Alcalá-Meco en la que ha pasado la noche.

El juez del alto tribunal tomó este jueves declaración a Forcadell y a cinco ex miembros de la Mesa del Parlament por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con el debate en la cámara parlamentaria y la proclamación de la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre.

Tras siete horas de declaraciones y celebrar una vistilla para decidir qué medidas cautelares imponer a cada uno de los investigados, el magistrado acordó la prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la ex presidenta de la independentista ANC.

Anoche, el letrado de Forcadell, Andreu Van den Eynde dijo que confiaba que este viernes se pudiese reunir la cantidad fijada por el juez del Supremo. Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), de la que es presidente Jordi Sànchez, que se encuentra en la prisión madrileña de Soto del Real, investigado por un delito de sedición, anunció en Twitter que se encargará de abonar la fianza: “La caja de solidaridad cubrirá las fianzas de los miembros de la Mesa del Parlament. ¡No estáis solos! Libertad”, afirmó la asociación tras saberse la decisión del juez.

❗ La caixa de solidaritat cobrirà les fiances dels membres de la mesa del Parlament. No esteu sols! #Llibertat https://t.co/pqyZ8cBPQd pic.twitter.com/FlCDN29ifm — Assemblea Nacional (@assemblea) November 9, 2017

Una vez que la presidenta del Parlament quedé en libertad quedará sujeta a las mismas medidas cautelares que Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, que tienen un plazo de siete días para pagar una fianza de 25.000 euros si quieren eludir la entrada en prisión. Estas medidas son la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y comparecencias semanales en el juzgado.

El único de los investigados que ha quedado en libertad sin ninguna medida cautelar es el que fuera secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet.

Forcadell, “actuación principal”

El juez atribuye a Forcadell una “actuación principal” en el proceso independentista por el “liderazgo” que ha ejercido en “cada una” de las fases del mismo, lo cual “aporta a sus iniciativas una trascendencia social, administrativa e institucional” que no puede atribuirse al resto de imputados en la causa.

La presidenta del Parlament dijo durante su declaración, que duró algo más de dos horas, que asumía la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara, según informaron fuentes presentes en la declaración. La parlamentaría también ha matizado las consecuencias jurídicas que a su juicio tiene la declaración unilateral de independencia (DUI) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se habría referido como “simbólica” y “declarativa”.

Después, el magistrado Pablo Llarena, antes de acordar las cautelares, dio un último turno de palabra a los investigados. Forcadell y al menos tres de los ex miembros de la Mesa han manifestado que renunciaban a la unilateralidad con la que se declaró la independencia de Cataluña, adhiriéndose a la declaración prestada por Ramona Barrufet.

La ex secretaria cuarta de la Mesa del Parlament había manifestado durante su declaración que el referéndum ilegal del 1-O no tuvo validez, ya que no contaba con garantías, han precisado las fuentes presentes en la misma. En otro momento la parlamentaria habría rechazado, según las mismas fuentes, la vía unilateral y reconocido que el proceso sólo podría desarrollarse con pacto, además de decir que acata la aplicación del artículo 155 de la Constitución.