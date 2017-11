Este martes ha hecho furor en los grupos de WhatsApp un audio-meme en el que una española se mofa de la ‘ensalada de siglas’ que se presentará a las elecciones autonómicas de Cataluña el próximo 21 de diciembre.

“Junts pel Sí, Junts pels pèls, Pèls pel Sí, No tinc pèls, Pèls per mi, Tots pels pèls, Just for men, Men’s in love, I have a pen, Gays are you, One you per tu, Empatem per you, Aixo yuhangum, Volem comú em podem, Follem comú, Comuns som tots, Follem si tu vols, Tots som mes, Mes per jo, Jo sí que sí, Ara verástú, Puja poraquí, Cagem tots junts, Junts som mès, Catalunya Sí Que es Pot, Lo que es pot ho disciu, PDeCAT, la CUP, el PIT, Jotela Chup, Pim Pam Pum, Aquí tenim foc, Cuando haces Pop ya no hay Stop, Cat de Pot, Pot el que vol, Vol el que Cat, Cat disciu, Necesito un Kit Kat, Cat des Moix, Vai fol Fort, Me la bufa Tot y Fica Aixo Per Gis Ques Cul”

Para escuchar el mejor audio-meme de las elecciones en Cataluña, dele al play.