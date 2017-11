Agentes de la Guardia Urbana hartos de Colau: “Ojalá podamos irnos, no podemos más con la presión”

La Guardia Urbana no puede más. Parte de la policía municipal de Barcelona no quiere seguir bajo el mando de la alcaldesa Ada Colau. “Estamos hartos de presiones”, aseguran fuentes internas a OKDIARIO. Según algunos sus miembros “el día a día es cada vez más difícil” para aquellos que no son independentistas.

“Si no piensas como ellos, ya te tienen fichado”, aseguran. Por ello pretenden realizar una petición similar a la que han hecho los Mossos D’Esquadra y buscar una vía mediante la cual puedan desvincularse de la Guardia Urbana y hacerlo en otro cuerpo policial.

Fue en el pasado mes de octubre cuando el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, admitió que la creación de una “pasarela profesional” para que los agentes de los Mossos d’Esquadra descontentos puedan pasar a la Policía Nacional o Guardia Civil “no es una prioridad”, aunque ha precisado que, llegado el momento, se podrá estudiar.

En cuanto a la Guardia Urbana, la pasarela a la que Zoido hace referencia no existe por Ley, por lo tanto se debería encontrar una medida alternativa que consintiese este traslado.

Las presiones a las que está sometida la Guardia Urbana, son aún menores en el cuerpo de policía catalán que estaba bajo el mando de Josep Lluís Trapero, un jefe con claras pretensiones independentistas. OKDIARIO habló con uno de los Mossos constucionalistas que denunciaba el trato que recibía por serlo. “Aquí si no estás a favor de la independencia te señalan”, afirmaba.

Quejas de la Guardia Urbana en el 1-o

Miembros de la Guardia Urbana aseguraban encontrarse “desconcertados” ante las órdenes que recibidas de cara al referéndum ilegal. Los agentes advirtieron que las medidas eran poco efectivas y que no existía un plan para poder impedir las votaciones.

“Nos dejan sin capacidad para intervenir”, aseguraban fuentes internas a OKDIARIO. “Obviamente no nos impiden que lo hagamos, pero ponen muchos obstáculos para ello”, añadieron.

Los Mossos ya querían irse en mayo

Mossos D’Esquadra denunciaron en el pasado mes de mayo su situación de desamparo ante la amenaza independentista y la desconexión anunciada por el Gobierno de la Generalitat. Miembros de este cuerpo de la policía autonómica catalana aseguraban ya por aquel entonces, encontrarse “en tierra de nadie” y no ven “solución inmediata” a su problema. “Hemos jurado la Constitución Española pero con el rumbo que está tomando esto no sabemos lo que va a pasar ni cuál va a ser nuestro futuro porque aquí va a haber un choque de trenes en dos meses”, aseguraban estos Mossos.