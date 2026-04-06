Bildu, formación liderada por el etarra convicto Arnaldo Otegi, ha presentado una iniciativa para controlar a la Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco. La formación de la izquierda abertzale ha exigido dar voz a las asociaciones en el órgano que vigila a este cuerpo para introducir a aquellas que son afines al heredero del legado político de ETA.

El representante de Bildu, Gorka Ortiz de Guinea Vea-Murguia, ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento vasco «relativa a modificar la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco».

En 2020, el Gobierno vasco de PNV y PSOE redactó una norma sobre la Ley de Policía del País Vasco para crear la Comisión de Control y Transparencia de la Policía de la autonomía. Bildu apela a una parte concreta de ese texto legal que justifica la existencia de ese órgano en «reforzar la legitimidad y confianza de la ciudadanía en la neutralidad y objetividad de los controles sobre la actividad policial».

Ortiz de Guinea ha reivindicado que la comisión debía estudiar «cualquier conducta o práctica» de los agentes de la Ertzaintza o de la Policía local «sobre la que se hayan recibido quejas sobre vulneración de derechos u otras en las que exista seria preocupación sobre el impacto en la confianza de la ciudadanía», según subraya la norma.

Darle «personalidad jurídica propia»

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco es un órgano colegiado con autonomía funcional, adscrito al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, encabezado por el peneuvista Bingen Zupiria. El ente se encarga de la «inspección externa del funcionamiento de los controles internos de la actividad policial, una fórmula que obstaculiza su labor», como indica el propio partido de la izquierda abertzale en su iniciativa.

Ahora, Bildu quiere realizar un cambio en la Comisión de Control y Transparencia para convertirla en un organismo autónomo de la Administración. Su intención es que tenga «personalidad jurídica propia» y «plena capacidad de obrar» al poner en marcha sus funciones. En definitiva, pretenden que se convierta en una «autoridad administrativa independiente».

A la vez, desde Bildu quieren incrementar los recursos con los que cuenta esta entidad: «La falta de recursos humanos y materiales no puede ser óbice para que la comisión desempeñe su labor».

Por otro lado, exigen que la ciudadanía pueda iniciar una investigación de la comisión sin necesidad de que antes lo solicite el consejero de Seguridad vasco: «A nuestro juicio, la participación de la ciudadanía reforzaría la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en la neutralidad y la objetividad de los controles sobre la actividad policial». Es decir, que las asociaciones o personas de su entorno puedan incoar estas quejas sin necesidad de depender del consejero correspondiente.

Ahora, el partido de Otegi exige al Ejecutivo encabezado por Imanol Pradales que realice «todas las modificaciones legales» para convertir la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco en una autoridad administrativa independiente.

Y, por último, desde la izquierda abertzale exigen al Gobierno vasco la puesta en marcha de las medidas suficientes «para que la comisión actúe a instancia de la ciudadanía o de asociaciones civiles».