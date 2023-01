La XIII edición de Spain Investors Day (SID) se celebra hoy miércoles y mañana jueves en Madrid. Una oportunidad anual única para reunir a inversores internacionales con empresas cotizadas españolas, el gobierno, las autoridades financieras y los organismos reguladores. Un encuentro para intercambiar información y opiniones, a puerta cerrada y calzón quitado, sobre la situación de España y convencerles de que inviertan en nuestro país. El SID está dirigido a inversores de bolsa. “El SID es un foro para presumir de país”, dice Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación, organizador del evento y presidente del Spain Investors Day en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura; las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera o la ministra-candidata, Reyes Maroto, componen, entre otros, el ilustre elenco de autoridades que asistirán a la parte visible y pública de la reunión. Este año participan 47 compañías cotizadas (un 6% más que el año pasado) y más de 100 inversores internacionales que pasan buena parte de estos dos días en reuniones a puerta cerrada. No sin emoción hasta el último minuto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó a última hora que clausurará el SID.

Benito Berceruelo reconoce que tras un año 2022 “terrible”, 2023 se presenta “con incertidumbres aún en el primer semestre” y con expectativas de un cambio de tendencia global para el segundo semestre del año “si la guerra de Ucrania acaba”. Por eso -dice- que “en esta edición del SID hay que hacer un esfuerzo extra de transparencia sobre España para convencer a los asistentes de que es un buen lugar para invertir”. “Cada año es un reto”, señala. “Se han incrementado las mesas de debate y diálogo entre empresarios e inversores para que sepan lo que opinan los empresarios españoles en asuntos importantes de la actualidad”.

Poder judicial e impuestos

Benito Berceruelo repite que el inversor busca en un país seguridad y certidumbres en medio de un entorno global ya de por si volátil. Por eso, reconoce que “la situación del poder judicial, el hecho de que no haya acuerdo político y la lentitud de la justicia no ayuda a que los inversores internacionales vengan a España”.

Los impuestos es un asunto clave donde también buscan certidumbres y seguridad. “No se pueden cambiar las reglas del juego de un día para otro y poner impuestos que un día nacen y otro desaparecen”, señala Benito Berceruelo. “En el tema impositivo lo importante es la previsibilidad”. Y deja claro que “los impuestos a la energía, puestos además con urgencia solo para dos años, no son bien vistos por los inversores”. Con todo, asegura que “España no genera más incertidumbres que otros países por los cambios impositivos”. Eso sí, en pleno año electoral, el presidente del SID hace un ruego: “Pediría a los políticos que no prometan cosas que saben que no van a cumplir”.

Demonizar al empresario

Preguntamos a Benito Berceruelo si los mensajes del gobierno demonizando a los empresarios ayudan a que venga inversión de fuera: «Es populismo -dice- sin recorrido social”. Sobre la pulsión separatista en los socios del Gobierno señala: “Europa necesita un mercado cada vez más unitario frente a mercados enormes como China o EEUU y no necesita precisamente parcelarlo más”. Para el presidente del Spain Investors Day, “España no vive tensiones institucionales peores que las de EEUU donde los medios casi pronostican a diario un enfrentamiento armado entre los dos bandos”.

Benito Berceruelo cree “un reto estratégico” para España, país de pymes, concentrar empresas y crear compañías más amplias para resultar más atractivos y competitivos en un mercado global. Pide “a los poderes públicos” que favorezcan ese proceso con ayudas fiscales como están haciendo otros países si no queremos quedarnos atrás.

Como cree estratégico que Europa y España se reindustrialicen con urgencia para no repetir los errores de la absoluta dependencia de mercados como el chino que hemos vivido en la pandemia dramáticamente. Tal es así, cuenta, que “en Estados Unidos el gobierno ha hecho un listado de productos considerados estratégicos y ese plan de reindustrialización lo lidera el Departamento de Defensa”.

Como tercer reto para España en 2023 (y más presidiendo la Unión Europea) marca Benito Berceruelo el reparto “eficaz” de los fondos europeos. “Que lleguen a la economía real”, pide. Y alude a que “el gobierno haga lo que tiene que hacer este año” en referencia, quizá, a la necesidad de una autoridad independiente que agilice su gestión con un interés estrictamente económico visto el caos del ejecutivo en esta cuestión.

Orgullosos de España

Desde la visión global que da el trato con inversores internacionales, Benito Berceruelo cree que “España puede estar orgullosa como país” y alude al turismo como “tabla de salvación que ha venido al rescate de nuestra economía en 2022”, aunque en términos bursátiles las pérdidas llegaran al 20%: “Lo lógico es que los valores del sector turístico resurjan en 2023”, afirma.

“España tiene muchas cosas buenas que ofrecer a los inversores extranjeros”, señala. Si las perspectivas se cumplen y reiterando que acabe la guerra de Ucrania, Berceruelo no descarta ver, de nuevo, salidas a bolsa y ampliaciones de capital en la segunda parte del año como contrapunto al recurso seguro de los fondos de inversión en tiempos de crisis.

Esta previsión de los mercados de una mejora económica en el segundo semestre del año si la guerra de Ucrania acaba es, precisamente, el clavo ardiendo en forma de cálculo, junto a la lluvia de millones en subvenciones y los fondos europeos, al que se agarran Pedro Sánchez y su equipo de Moncloa para confiar en ganar las elecciones aprovechando el supuesto efecto propagandístico de la presidencia de turno de la UE coincidiendo con la convocatoria de los comicios.