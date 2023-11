Azcón: «Hoy España es una democracia de peor calidad que hace unos escasos meses»

PREGUNTA.- ¿Qué le parece que se haya pactado la negociación de un referéndum «consultivo» de autodeterminación en Cataluña, basándose en el artículo 92 de la Constitución?

RESPUESTA.-Pues te voy a decir algo que te he leído y que me ha parecido muy oportuno. Ése es el auténtico sanchazo. Todo lo que tiene que ver con el Gobierno de un presidente que sólo busca su interés particular frente al interés general, incluida la autodeterminación, es absolutamente incomprensible en nuestra democracia. Sanchazo, para visualizar ese atentado, el más grave que en mi opinión ha sufrido la historia de nuestra democracia, que culmina en el referéndum de autodeterminación que Sánchez está pactando con los independentistas, me parece la mejor expresión que he leído con mucha diferencia en estos últimos días.

P.- Pues muchas gracias.

R.- Durante mucho tiempo hemos hablado del Gobierno Frankenstein. Ahora hay que abrir una etapa nueva y su nombre es sanchazo.

P.- Que recuerda peligrosamente al fujimorazo del año 92 en Perú. Para usted, ¿Sánchez es un gobernante democrático o ya va camino o se ha convertido en un autócrata o algo más?

R.- Sánchez será presidente del Gobierno, pero no va a tener la moral ni la ética para tener un Gobierno. Va a gobernar contra todo lo que él mismo dijo, y no es la primera vez. Sánchez no sólo carece de principios democráticos, carece de valores éticos. Para él, la mentira es un instrumento más de la actuación política. Ha entendido que las mentiras le han dado resultado político y está dispuesto a volver a mentirles a los españoles, e incluso a sus socios. Sánchez no sólo no cree en la democracia, lo único que le preocupa es su propia persona, su interés particular por encima del interés general.

P.- No me ha contestado pero acaba de describir a un autócrata, como mínimo. El camino intermedio entre una democracia de calidad y una dictadura siempre es una autocracia.

R.- Todo lo que está ocurriendo con hechos hace que el presidente del Gobierno esté devaluando la calidad de nuestra democracia. Hoy España es una democracia de peor calidad que hace unos escasos meses. Y tiene pinta de que los valores constitucionales de los que nadie podía dudar seguirán empeorando. Ojalá me equivoque, pero si el Tribunal Constitucional da por buena la Ley de Amnistía es evidente que el control absoluto de Sánchez se convertirá en realidad. La amnistía no cabe en la Constitución y el Partido Socialista así lo ha defendido durante mucho tiempo.