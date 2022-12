La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advierte de que el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, planea ser «el próximo rector» de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con la nueva Ley de Universidades que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar en las próximas semanas.

«¿Cómo puede ser que un ex vicepresidente del Gobierno ahora haya pujado por ser un simple profesor asociado de la UCM? Porque lo que pretende Pablo Iglesias es ser el próximo rector de la universidad pública más importante de España, es decir, matar la universidad pública», ha afirmado la presidenta madrileña este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Fuenlabrada de forma excepcional.

«Por eso también, lo que están proponiendo es que los alumnos tengan derecho a la huelga, no derecho al estudio, derecho a las huelgas y a las barricadas y a llenar la universidad pública de más de lo mismo, matar la universidad pública, que es lo que pretende el señor Iglesias y lo que están haciendo con estas enmiendas. Los rectores, en vez de estar preocupados comentándolo únicamente, deben dar pasos adelante y manifestar lo que está sucediendo, que es gravísimo», ha apostillado Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, Pablo Iglesias ha argumentado que un «simple profesor asociado», como es su caso, no puede aspirar al cargo de rector de la Complutense. «Para ser rector de la UCM hay que ser catedrático. Un ‘simple profesor asociado’ como dice esta señora, no puede aspirar a ese cargo. En fin…», ha replicado a Ayuso en un mensaje colgado en las redes sociales.

La ley

La condición de ser catedrático para presentarse a las elecciones a rector de la universidad es un requisito que dicta el sistema actual, pero que la Ley de Universidades del Gobierno modifica.

La normativa del Ejecutivo de Sánchez establece que el procedimiento para la elección de rector queda en manos de las propias universidades. Los candidatos deberán ser funcionarios Doctores de los cuerpos docentes universitarios, pero serán los Estatutos de cada universidad los que determinen qué requisitos deberán reunir para presentarse (méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal).

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso aprobó esta semana el dictamen de este proyecto de ley. Se estima que pase a debatirse en el Pleno de la Cámara Baja fijado para el próximo 22 de diciembre.

Profesor asociado

La Universidad Complutense de Madrid propuso hace casi un mes a Pablo Iglesias desempeñar una plaza de profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas, al ser el candidato con mejor puntuación en el proceso de selección. Todo ello después de que el ex líder de Podemos no lograra superar un examen para enseñar Periodismo y de que, posteriormente, la misma universidad no le diera una plaza en la Facultad de Políticas y Sociología.

En concreto, Iglesias dará clases sobre el Análisis del comportamiento político y electoral y la Teoría y práctica de las democracias. Tras presentarse a dos plazas, ha conseguido hacerse con un puesto de docente en la Complutense. De esta forma, volverá a la facultad que le vio nacer, donde ya dio clases antes de saltar a la política de la mano de Podemos. «Mi mayor ilusión siempre ha sido ser profesor», aseguró entonces.