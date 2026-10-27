El auge de los funerales en la naturaleza: un bosque del recuerdo en Madrid supera las 1.800 ceremonias

Elegir un árbol como lugar de descanso, depositar las cenizas entre viñedos o celebrar una despedida rodeada de naturaleza son algunas de las alternativas que están ganando protagonismo frente a los funerales tradicionales. En España hay una tendencia creciente de personalización de funerales que cobra especial relevancia con la proximidad del Día de Todos los Santos.

Una muestra de esta evolución se encuentra en Recordarium, un bosque funerario situado en Méntrida, a 35 minutos de Atocha, que permite depositar las cenizas en distintos espacios naturales. Desde su apertura en 2020, la empresa ya alberga los restos de más de 5.000 personas. En lo que va de 2026, ha superado las 1.800 ceremonias, duplicando aproximadamente las cifras del año anterior.

Este crecimiento refleja el interés por nuevas formas de despedida que también observa Pazy, empresa española que ofrece una alternativa al seguro de decesos y permite planificar y contratar funerales personalizados. Gracias a su acuerdo con Recordarium, los clientes de Pazy pueden contemplar la posibilidad de organizar su despedida en un entorno natural. La colaboración permite conectar la planificación anticipada del funeral con distintas opciones de ceremonias y recuerdo.

Una encuesta realizada por Pazy, entre más de medio millar de participantes, muestra que el 65,3% que respondieron sobre el destino de las cenizas eligió una alternativa vinculada a la naturaleza. El 22,3% señaló que le gustaría descansar junto a un árbol en un bosque, el 23,7% optó por la montaña o el campo y el 27,6% por el mar.

Decidir en vida dónde descansar

Tanto Pazy como Recordarium confirman que cada vez son más las personas que contratan sus servicios para dejar organizada su despedida antes de fallecer.

«Quien ha vivido la pérdida de un familiar y ha visto todo lo que hay que decidir, a menudo con prisa y con las emociones a flor de piel, no quiere que sus seres queridos pasen por lo mismo», explica Ana González, cofundadora de Recordarium.

«Hablar de nuestro propio funeral sigue costando, pero estamos viendo que muchas personas empiezan a entenderlo como una forma de cuidar a los que se quedan. Dejar indicado qué tipo de ceremonia prefieres evita muchas dudas a la familia en un momento muy complicado», señala María Hermida, portavoz de Pazy.

Del árbol familiar a las cenizas entre viñedos

Recordarium ofrece distintas modalidades para depositar las cenizas, desde su esparcimiento en la naturaleza hasta columbarios ecológicos y árboles familiares, donde pueden descansar hasta diez personas.

Los servicios incluyen el esparcimiento de cenizas desde 249 euros, el depósito en columbarios ecológicos y el entierro en árboles colectivos o familiares, con distintas posibilidades de personalización.

El bosque, que cuenta con unos 3.000 árboles de más de trece especies mediterráneas, ha ampliado su superficie más de un 35% durante el último medio año. También ha incrementado su capacidad para recibir visitantes.

Mariachis, cuentos infantiles y mariposas para despedir a los seres queridos

La personalización de las despedidas puede dar lugar a ceremonias muy diferentes de las convencionales. Ana González recuerda una en la que unos mariachis acompañaron al sacerdote mientras cantaban rancheras junto al árbol del fallecido.

En otra ocasión, una familia con niños pequeños leyó un cuento a su hermanito fallecido junto a un sauce llorón. También una despedida con una suelta de mariposas mientras se leía ‘El Principito’ en francés para recordar a una joven extremeña que vivía en París.

«La muerte duele igual y una ceremonia no cambia eso. Lo que sí puede hacer es que la despedida tenga más sentido para la familia y refleje mejor cómo era esa persona», explica María Hermida.

Esta búsqueda de homenajes personales también se refleja en la procedencia de quienes acuden al bosque. Aunque Recordarium se encuentra a 35 minutos de Madrid, más del 65% de las familias procede de la Comunidad de Madrid, mientras que alrededor del 5% llega de la provincia de Toledo. También reciben clientes de otras comunidades autónomas y del extranjero.

Muchas familias regresan después para visitar su árbol, pasear, leer o compartir recuerdos. En estas fechas señaladas, con motivo de Todos los Santos y el Día de Difuntos, Recordarium espera un incremento de visitantes.

Una alternativa a los funerales tradicionales

Para Pazy, estas nuevas formas de despedida muestran que los funerales pueden adaptarse a las preferencias personales sin necesidad de ajustarse a un formato cerrado. De hecho, otra pregunta de su encuesta refleja que el 67,5% de los participantes cree que los funerales del futuro serán más únicos y personales.

La compañía apuesta por facilitar esa libertad de elección y por planificar anticipadamente tanto la ceremonia como su coste, mediante un modelo alternativo a los seguros de decesos. «No se trata de hacer funerales extravagantes. Se trata de que cada persona pueda decidir cómo quiere ser recordada y que su despedida tenga relación con la vida que ha tenido», concluye María Hermida.

Qué es Pazy



Pazy es una empresa española de servicios funerarios que ofrece una alternativa al seguro de decesos: permite planificar y contratar una despedida totalmente personalizada, con precios cerrados que no aumentan con el tiempo y con la posibilidad de pagarlo en un solo abono o en plazos, evitando así las cuotas de por vida que caracterizan a las pólizas clásicas. No es una aseguradora, sino un modelo más flexible, transparente y adaptado a las preferencias de cada persona.

Qué es Recordarium



Recordarium es un espacio natural funerario en Mentrida, a 35 minutos de Madrid, inaugurado en octubre de 2020. Ofrece diferentes modalidades de depósito de cenizas, entre ellas esparcimientos, columbarios ecológicos y árboles familiares, así como ceremonias personalizadas y contratación anticipada.