El PP rebautiza a los separatistas de Més per Mallorca tras su pacto con Sumar y Podemos: ya son «Més por España»

El conseller de Economía y Hacienda del Govern de Marga Prohens, Antoni Costa, ha lanzado este martes el chascarrillo que más carcajadas y aplausos ha provocado en la bancada del PP durante la sesión plenaria. Los independentistas de Més per Mallorca liderarán el 29-N una lista al Congreso junto a las formaciones de ámbito español Podemos y Frente Amplio. Por eso, cada vez que Costa se ha referido a la diputada Marta Carrió, lo ha hecho como «señora diputada de Més por España».

Costa ha sido interpelado por Carrió, quien ha señalado que el 40% de los ciudadanos no llega a final de mes y ha preguntado «qué ha hecho el Govern». El conseller ha reivindicado las medidas fiscales impulsadas por el Govern, la gratuidad de la educación 0-3, el cheque canguro, así como el paquete de ayudas para paliar los efectos económicos del conflicto en Irán.

«Sin duda falta mucho trabajo por hacer, pero no aceptaremos lecciones de quien gobernó ocho años sin hacer absolutamente nada», ha reprochado.

Hay que recordar que este domingo Podemos ha llegado a un acuerdo para sumarse a la coalición Ara Més-Front Ampli y su coordinadora en Baleares, Lucía Muñoz, irá de número tres en la lista al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El acuerdo, anunciado la tarde del pasado domingo por la propia Muñoz en sus redes sociales, llega una semana después de que las negociaciones entre ambas partes no dieran sus frutos y dejaran a los morados fuera de la coalición. Con él, los partidos de la izquierda alternativa de Baleares han conseguido materializar su intención de concurrir a las elecciones generales bajo una «papeleta única».

La lista estará encabezada por la coordinadora de Ara Més, Carme Gomila, y el segundo puesto corresponderá a un candidato que saldrá de los partidos miembros del Frente Amplio, Esquerra Unida o Sumar.