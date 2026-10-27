Ibiza impone otras cuatro multas por alquiler turístico ilegal y ya suma 25 esta temporada

Ibiza impone otras cuatro multas por alquiler turístico ilegal y ya son 25 las sanciones impuestas esta temporada por los distintos dispositivos de la Policía Local con los inspectores del Consell, que han permitido documentar al menos 159 inspecciones de viviendas y levantar 25 actas por posibles infracciones relacionadas con el alquiler turístico ilegal, incluyendo las cuatro del pasado domingo.

A estas actuaciones se suman las dos nuevas propuestas de sanción pendientes de tramitación. En todos los casos, la Policía Local ha levantado las correspondientes actas por posibles infracciones de la Ley 8/2012, de Turismo de las Islas Baleares, relacionadas con la comercialización turística sin la preceptiva habilitación y la publicidad ilegal de la actividad.

Hay que recordar que la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares contempla multas de entre el 50 % y el 100 % del valor del inmueble ante cambios de uso de residencial a turístico sin autorización.

También la lucha contra el intrusismo en el transporte de viajeros ha constituido uno de los principales ámbitos de actuación. Entre el 30 de abril y el 16 de octubre se contabilizaron 410 intervenciones de control del transporte en el municipio.

Los dispositivos han permitido detectar servicios de taxi ilegal, captación irregular de clientes y otras infracciones de la normativa de transporte, con propuestas de sanción que, en uno de los operativos desarrollados durante el verano, alcanzaron los 27.400 euros.

Además de estas actuaciones específicas, el cuarto turno ha mantenido una presencia preventiva en zonas de elevada afluencia como la Marina, el Puerto y Figueretes, entre otras, desarrollando controles de seguridad vial, alcohol y drogas, vigilancia del espacio público y actuaciones para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, en ocasiones acompañados de la unidad canina.

Este servicio complementario ha permitido ampliar la capacidad operativa de la Policía Local durante la temporada turística, reforzando la presencia y las labores de prevención, inspección y control para favorecer la seguridad y la convivencia entre residentes y visitantes.