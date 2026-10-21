Multazo de 4,2 millones de euros en Ibiza por el alquiler turístico ilegal de una vivienda

Multazo de 4,2 millones de euros en Ibiza por el alquiler turístico ilegal de un inmueble equivalente al 75% del valor de la edificación, según ha revelado el alcalde Rafael Triguero en el debate sobre el estado del municipio, donde ha hecho balance de las principales actuaciones desarrolladas en la presente legislatura.

En relación con el intrusismo, Triguero ha repasado las actuaciones de vigilancia y control desarrolladas en el ámbito del alquiler turístico irregular, las actividades náuticas, los fondeos sobre posidonia y el transporte terrestre.

Entre los datos expuestos figuran 99 viviendas inspeccionadas entre junio y agosto, 14 actas levantadas y siete viviendas precintadas en actuaciones contra el alquiler turístico irregular.

Asimismo, ha informado de 410 intervenciones de control del transporte realizadas entre el 30 de abril y el 16 de octubre, y de seis operativos conjuntos en el litoral durante el verano, con 34 denuncias administrativas y relacionadas con fondeos sobre posidonia.

El alcalde también ha indicado que se tramita una propuesta de sanción de 4.263.750 euros por una actividad de alquiler turístico ilegal.

La vivienda ha ocupado una parte destacada de la intervención del alcalde, que ha expuesto las actuaciones municipales relacionadas con la disponibilidad de suelo, la rehabilitación de inmuebles y la planificación de nuevas promociones residenciales.

Según los datos presentados, el municipio cuenta con actuaciones que contemplan hasta 1.385 viviendas protegidas, sociales o a precio limitado, en diferentes fases de planificación y desarrollo.

El alcalde ha explicado también que se encuentran en tramitación tres áreas de transición con capacidad potencial para 1.776 viviendas a precio limitado y dos proyectos residenciales estratégicos que podrían permitir otras 300 viviendas.

El conjunto de estas iniciativas sitúa el horizonte potencial de planificación en hasta 3.461 viviendas, condicionado al desarrollo y la tramitación de los proyectos correspondientes.

Triguero ha recordado, además, la aprobación de una partida de 4,7 millones de euros para la adquisición y rehabilitación de viviendas y ha hecho referencia a las medidas de prioridad residencial, entre ellas la antigüedad de empadronamiento y las reservas destinadas a jóvenes.

Durante su intervención también ha mencionado las promociones previstas en Sa Joveria y la posible actuación residencial en el solar de la Policía Nacional.

En relación con la emergencia residencial, el alcalde ha abordado las actuaciones realizadas ante los asentamientos irregulares en diferentes puntos del municipio, entre ellos Es Gorg, Sa Joveria, Can Misses y Can Escandell, así como los dispositivos de seguimiento e intervención que se mantienen.

En materia de seguridad, el alcalde ha informado de la evolución de la plantilla de la Policía Local, que ha pasado de 120 a 141 efectivos, mientras que el número de agentes operativos en la calle ha aumentado de 76 a 106.

También ha hecho referencia a la reorganización del servicio policial, la incorporación de nuevos turnos y unidades, y la renovación de equipamientos y vehículos.