Zasca de Almeida a Rita Maestre: «Le gusta vivir como Pitita y llama a las barricadas como una jarraitxu»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha retratado a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, después de que la ultraizquierdista haya exigido al regidor que no le dirija la palabra durante el pleno del consistorio. «No tengo la culpa de que usted le guste vivir como Pitita y esté como una jarraitxu llamando a las barricadas», ha contestado Almeida.

El alcalde madrileño ha realizado la comparación con las pretensiones de Maestre, a la que ha pedido que se comprometa, públicamente, a cobrar un máximo de tres veces el salario mínimo interprofesional y no a «poner el cazo», cobrando «más que todos aquellos a los que dice representar».

Almeida se ha referido a los jarraitxus, miembros de la organización juvenil Jarrai, de la izquierda abertzale radical vinculada al entorno de ETA. Este término se relaciona con jóvenes radicales, pertenecientes a la conocida como kale borroka.

En el momento de la disputa, Maestre ha pedido a Almeida que no se dirija a ella, a lo que el regidor ha contestado, incrédulo. «¡No he visto nada más infantil en el pleno del Ayuntamiento de Madrid!», ha espetado el dirigente del PP. . «‘¡Oiga que no me hable!’, me dice», ha comentado, en alto.

«Señora Maestre, insisto, no tengo la culpa, porque no tengo la culpa, de que a usted le guste vivir como Pitita –en referencia a Pitita Redruejo– y sin embargo ahora esté como una jarraitxu llamando a las barricadas», ha recalcado a la política de Más Madrid. «¡Que no es mi culpa, que es su culpa y sus votantes no se la creen!», ha añadido.

La polémica no ha quedado ahí, y es que el presidente del Pleno del Ayuntamiento, Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita, ha tenido que llamar al orden a Rita Maestre en dos ocasiones, incluso advirtiendo de que una tercera llamada al orden significaría la expulsión de la política de izquierdas del pleno.