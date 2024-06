La Asociación de Fiscales, mayoría en la profesión, ha cargado duramente contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por el decreto en el que ordenaba aplicar la Ley de Amnistía a «la totalidad de las conductas que fueron y son objeto» del procés, así como «levantar las medidas cautelares que penden respecto del algunos de los encausados». La agrupación ha acusado abiertamente a García Ortiz de reducir la Fiscalía «al servilismo», a través de un comunicado publicado este miércoles.

El fiscal se ha puesto a los fiscales en contra con esta orden, que incluye también las causas por malversación de fondo, uno de los principales puntos en disputa en la polémica ley. «Su reiterada negativa a debatir e informar sobre la Ley de Amnistía, pese a haber sido requerido para ello tanto por el Senado como por los vocales del Consejo Fiscal en repetidas ocasiones, so pretexto de no enturbiar la neutralidad del Ministerio Fiscal llamado a informar en todos y cada uno de los procedimientos en los que se pretenda la aplicación de la citada norma, no dejaba duda alguna sobre el contenido de la Orden que se le requirió», afean desde la Asociación.

«Bastaban los dones adivinatorios de cualquier aprendiz de mago para establecer con precisión las tres frases a que se reduce su imperativo. Esas sonrisas que usted vio por doquier cada vez que usaba aquella excusa, esas que no se pueden esbozar sin que a uno se le arqueé una ceja, no son reflejo de alegría, por muy feliz que a usted le pareciera la expresión que convirtió en mantra, sino de incredulidad. Recurrir a la ingenuidad de los demás como cauce para colar un discurso exige extrema habilidad si se quiere evitar el efecto boomerang», subraya el comunicado.

Los fiscales también señalan «la enorme grieta que fractura al Ministerio Fiscal» tras la votación de la Junta de Fiscales de Sala en la que García Ortiz impuso la aplicación total de la amnistía por solo dos votos. «Su propósito no es una Fiscalía General del Estado independiente del Gobierno, sino la normalización de la injerencia de este en las decisiones del Ministerio Público», afirma el comunicado de la asociación.

Tras la orden de García Ortiz, los cuatro fiscales del procés se plantaron al considerarla improcedente y contraria a las leyes. Esto llevó a que se convocará la Junta, aunque el Fiscal General impidió la discusión sobre la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como señala el comunicado. Esto fue imprescindible para que el fiscal pudiera «sumar votos a su posición y ofrecer a la opinión pública una victoria por la mínima», en referencia a los dos votos que le dieron la razón en la votación.

La Asociación también señala como García Ortiz ha condenado al «servilismo» al Ministerio Fiscal, pero acaba con un mensaje de esperanza. «Habrá un día después de usted, el día que señalará el inicio de un esforzado camino para recuperar al Ministerio Fiscal para el Estado de Derecho y para la ciudadanía».