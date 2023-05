Así trata Sánchez de ‘comprar’ el voto joven: descuentos en vacaciones y 400 € para videojuegos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está a la desesperada por cazar el voto joven de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28M y las generales de diciembre. Para ello, aprovechando su condición de jefe del Ejecutivo, ha lanzado en los últimos meses una serie de medidas para comprar su favor, la última de ellas, sufragar la mitad del viaje de Interrail, habitual entre los jóvenes de 18 años al terminar los exámenes de Selectividad.

El socialista ha anunciado este sábado que aplicará un descuento del 50% al Interrail, una medida que ha criticado severamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le ha acusado de intentar «comprar a la juventud». «¿Se cree el presidente del Gobierno que los jóvenes son una maquinaria de pedir y que no pueden por sí mismos trabajar, esforzarse y llegar lejos? Señor presidente, no se compra a los españoles, no se compra a la juventud y la juventud es mucho más crítica y tiene mucha más dignidad de lo que usted cree», ha lanzado.

«España lidera el desempleo juvenil en Europa y la tasa de abandono escolar… ¿Y el problema y la solución es regalarles el Interrail? ¿No hay otra opción? ¿No puede ir a ayudarles en esos verdaderos problemas que tienen de soledad, de adicciones, de nuevas tecnologías, de desincentivos? No hay soluciones para eso», ha agregado.

Pero es que además de esas «vacaciones regaladas», en palabras de Díaz Ayuso, Sánchez puso en marcha hace meses el llamado bono cultural joven, una paga de 400 euros para los jóvenes que cumplen 18 años y que pueden gastarse en actividades culturales.

Cada persona receptora del bono puede invertir hasta 100 euros en videojuegos, así como en suscripciones a videojuegos en línea. También puede gastar un cuarto del total del bono en alquileres y suscripciones a plataformas musicales como Spotify y en discos, CD, DVD, o Blu-ray.

Libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas, así como de suscripciones a plataformas de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros digitales, suscripción para descarga de podcasts, se subvencionan también hasta los 100 euros, una cantidad que se eleva hasta 200 para entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cines, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales.

Se calcula que casi 500.000 jóvenes de toda España se pueden beneficiar de estas ayudas, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con una partida de 210 millones de euros.

Una ayuda que iba a ser aplicable en un principio a quien cumplieran 18 años en 2022 pero que, tal y como anunció el Gobierno a finales del año pasado, se extenderá a lo largo de todo el 2023, año clave electoralmente para todos los niveles de la administración.

Además, este sábado el PSOE ha publicado un vídeo promocional con una canción de rap, un género de lo más extendido entre los jóvenes, en un nuevo intento de conseguir sus votos.