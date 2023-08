Así miraban Sánchez y sus compañeros ‘feministas’ del PSOE en el Senado a Pepa Millán

La nueva portavoz que Vox ha designado para sustituir a Iván Espinosa de los Monteros en en la portavocía Congreso de los Diputados, Pepa Millán, saltó a la fama hace ahora casi un año, cuando mucha gente se fijó no sólo en el contenido del discurso de Pepa Millán, sino lo que había detrás del mismo. Pero no de forma metafórica, no: lo que había detrás de ella literalmente. Las miradas que desde la bancada del Partido Socialista los muy feministas dirigentes del PSOE le dedicaban a la portavoz de Vox. Fue la propia Millán la que, al ver las imágenes, subió la fotografía en la que puede verse a algunos machos alfa del Partido Socialista como Pedro Sánchez, Juan Espadas o Gonzalo Palacín Guarné -todos abnegados feministas- clavar sus ojos a la senadora.

Aquel día, Millán debutó como portavoz en el Senado poniendo contra al Gobierno de Sánchez por sus medidas energéticas que ella definió como «un suicidio nacional». Fue una impactante puesta en escena, que Millán ha repetido desde entonces de forma regular en la Cámara Alta, lo que ha motivado que desde la cúpula de Vox se apueste por ella para ser desde ahora su voz en el Congreso de los Diputados.

La foto fue muy comentada en las redes sociales desatando una catarata de burlas contra los socialistas que, mientras no pierden oportunidad de acusar a Vox de ser unos incorregibles negacionistas del machismo, se les salen los ojos de las órbitas al ver pasar a una senadora de la peligrosa «ultraderecha».

«Las miradas progres delatan muchas cosas, Pepa, que sigan mirando», dice uno de los internautas que ha apoyado a Millán en las redes. Sorprende que estos sean los mismos socialistas que dan lecciones de cosificación a las mujeres mientras dedican «miradas impúdicas» que pondrían de los nervios a la ministra Montero. Si esto mismo hubiera ocurrido en alguna empresa, los socialistas ya habrían sido expedientados.

Y no es la primera vez que les ocurre algo así a estos hipócritas feministas. Hace dos años vimos imágenes de Pablo Iglesias dirigiéndole una mirada lujuriosa a la diputada de Vox Carla Toscano. La escena fue captada por las cámaras internas del Congreso antes del inicio de la sesión de control al Gobierno y corrió como la pólvora en las redes sociales.