La explosión de un coche de lujo causa momentos de pánico en Puerto Banús

La explosión de un coche de lujo, un Audi Q7 según las primeras informaciones, ha provocado momento de tensión en Puerto Banús (Marbella). Varios usuarios de las redes sociales han difundido vídeos en los que se observa el vehículo en llamas, con una intensa humareda visible en toda la bahía.

El incidente se ha producido en torno a las 20,15 horas, en un momento en el que había una gran afluencia de turistas en la zona comercial de Puerto Banús. Aunque algunos usuarios de las redes han lanzado la alarma, según las primeras informaciones la causa del siniestro ha sido fortuita. El Servicio de Emergencias ha informado que no se han producido heridos.

Estas son algunas de las imágenes del incidente que se han difundido a través de las redes sociales.

Video of the car in Puerto Banús, after firefighters put the fire out.

Via @nachogavela pic.twitter.com/5mtNUNSumv

— Matthew Bennett (@matthewbennett) August 12, 2018