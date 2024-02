Ana Rosa se posiciona sobre ‘Zorra’: «En España todo el que no está de acuerdo con Sánchez es facha»

Desde TardeAR (Telecinco), Ana Rosa Quintana ha atizado este martes a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno defendiese Zorra de Nebulossa, la canción que representará a España en el próximo festival de Eurovisión. Según declaró el líder socialista ante la polémica de que un tema así compita a nivel internacional, «a la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol. Pero a mí me gusta más este tipo de canciones». Ante esto, Ana Rosa Quintana no se mordió la lengua y aseguró con ironía que: “En España todo el que no está de acuerdo con Pedro Sánchez es facha”. Además, en la mesa de debate del programa, los tertulianos discutieron sobre si la canción es apta o no para enviarla a Eurovisión.

Un triunfo polémico

La canción Zorra fue elegida este sábado 3 de febrero en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión, que se llevará a cabo en Malmö, Suecia, el próximo 11 de mayo. El dúo formado por la vocalista María Blas y el productor Mark Dasousa (Nebulossa) superó a artistas como María Peláe, St. Pedro, Sofía Coll, Jorge González, Angy Fernández, Miss Caffeina y Almácor en el festival, llevándose el codiciado micrófono de bronce.. Zorra es una propuesta que pretende ser reivindicativa pero que, para muchos, es ridícula y nada representativa de todo un país. De hecho, la polémica ha entrado en las esferas políticas.

La defensa de Pedro Sánchez

En una entrevista en Al rojo vivo, Pedro Sánchez dijo sentirse contento con la elección de la canción : «Entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol, pero a mí me gustan más este tipo de canciones. El feminismo es justo, pero también puede ser divertido. Al final está hablando de cosas que yo creo que compartimos una amplia mayoría de mujeres y de hombres. Es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres»» señaló el presidente del Gobierno ante Ferreras.

🔴 Pedro Sánchez, sobre ‘Zorra’, la canción que va a representar a España en Eurovisión: «Entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el ‘Cara al sol’, pero a mí me gustan más este tipo de canciones» pic.twitter.com/NqBYLjj1jq — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) February 5, 2024

Discusión en ‘TardeAR’

Como era de esperar, el lunes 5 de febrero, en TardeAR se abordó la polémica. Hubo un acalorado debate en el programa entre los colaboradores que defendían la canción y los que no. Entre ellos estaba Fernandisco, veterano locutor radiofónico, que acudió al plató en calidad de experto y calificó la canción como “divertida” y capaz de quedar “entre las 15 primeras” de Eurovisión, aunque fue tajante al cuestionar a María Bas: “Canta mal”. Otra colaboradora, Cristina Tárrega secundó al experto asegurando que la cantante “desafina”.La tertuliana también apoyó el comentario de su compañera, Ana Brito, quien señaló que Zorra “llega tarde” y que , a estas alturas, ya no es transgresora.

También fue muy dura con la canción Susana Díaz. La expresidenta de la Junta de Andalucía fue desdeñosa con la propuesta de Nebulossa, a la que calificó como “un quiero y no puedo de Rigoberta Bandini”.Ante las opiniones del resto de tertulianos, Javier Sardá llamó “ultrafachas” a sus compañeros, en clara alusión al término “fachaesfera” que había utilizado Pedro Sánchez el día anterior. “Yo no soy de esos, ¿eh?”, advirtió Fernandisco a Sardá, antes de que Ana Rosa Quintana utilizase la ironía para azotar al líder socialista: “En España todo el que no está de acuerdo con Pedro Sánchez es facha. Así que tú también”.

Las polémicas palabras de Sardá

Pero en este debate también surgió otra polémica muy comentada en redes sociales. En un momento dado, Sardá preguntó: «¿Alguien de la mesa es gay?». Los colaboradores se quedaron impactados y Cristina Tárrega preguntó: «¿A qué viene eso?». El catalán contestó: «¿Qué hacemos hablando de Eurovisión si no somos gays? ¿Dónde está la gracia?». Susana Díaz alegó que le parecía “fatal” el comentario y Sardá se quiso justificar alegando que: «Perdóname, pero por allí detrás alguien te dirá que Eurovisión es un gran festival que disfrutan muchísimo los gays”.

Tárrega, molesta, apuntó que: “Gracias a los homosexuales, a los gays, nos han devuelto la ilusión por Eurovisión. Y se lo aplaudo. Era un festival muerto y ellos le han devuelto el color, como a otras muchas cosas». Susana Díaz resolvió el debate con una pregunta: «¿Qué tiene que ver la orientación sexual de la gente con que le guste o no un festival?».