Ley de Amnistía Almunia dice que «no se dan la condiciones» para la amnistía tras haber apoyado a Sánchez en campaña

El ex ministro y ex comisario europeo del PSOE Joaquín Almunia considera que «de momento» no se dan «las condiciones» para conceder una amnistía a los golpistas condenados por el 1-O. Almunia firmó un manifiesto en apoyo de Pedro Sánchez el pasado mes de julio, de cara a las elecciones generales del 23J tras las críticas vertidas por históricos dirigentes del PSOE como el ex presidente Felipe González.

Almunia defiende que es el Tribunal Constitucional el que deberá pronunciarse, «en su caso», sobre esta posible medida a los independentistas a cambio de su apoyo a una hipotética investidura de Pedro Sánchez. «No tengo conocimiento anticipado de lo que vaya a decidir el Tribunal Constitucional si el tema se le somete alguna vez. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra de la cabida dentro de la Constitución de una amnistía», ha afirmado este viernes en una entrevista concedida a Radio Euskadi.

El ex ministro socialista considera que el debate sobre una amnistía no es desde el punto de vista «político», sino si «desde el punto de vista del interés general, hay condiciones, dadas las circunstancias actuales, dado lo que escuchado hace pocos días por parte de Carles Puigdemont, desde Bruselas, hay condiciones para una amnistía desde el punto de vista político del interés general de la sociedad». «Creo que, de momento, por lo que se ve, se escucha y se oye, no hay condiciones para una amnistía», ha matizado.

«Lo importante es pensar de cara al futuro, de cara a esta legislatura que está empezando, si la situación en Cataluña va a seguir mejorando como lo ha hecho la legislatura anterior, la que acabó el pasado 24 de julio», ha afirmado.

Joaquín Almunia fue secretario general del PSOE entre 1997 y el 2000. Bajo el mandato de Felipe González fue ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 1982 y 1986 y ministro de Administraciones Públicas entre 1986 y 1991. En Europa también ocupó puestos de gran relevancia como el de Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 2004 y 2010, Comisario Europeo de Competencia entre 2010 y 2014, así como vicepresidente de la Comisión Europea en esos mismos años.

El ex dirigente del PSOE ha instado a «pensar de cara al futuro» por parte de «todos los implicados, por parte de las autoridades públicas, pero también por parte de quienes fueron protagonistas de lo que sucedió en Cataluña con las leyes de desconexión y todo aquello, si hay condiciones para la situación siga mejorando; y eso creo que es lo que nos debe importar, desde el punto de vista político, a estas alturas».

«Lealtad al PSOE»

El pasado mes de julio, Joaquín Almunia firmó un manifiesto, junto a centenares de ex dirigentes socialistas, para apoyar a Pedro Sánchez y pedir el voto para el PSOE en las elecciones generales del 23J. «Esta petición de voto no es solo un acto de lealtad a nuestro partido. Es, ante todo, expresión de nuestra convicción de que el rumbo de España ha de ser el del país moderno, europeísta, abierto, reformista, justo y cohesionado, que quiere la mayoría social y por el que hemos trabajado desde los gobiernos socialista», aseguraba este manifiesto.

Este apoyo lo fraguaron mandatarios del PSOE en Andalucía después de varias críticas que vertieron históricos de la formación como Felipe González o Alfonso Guerra.