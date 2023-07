PREGUNTA.- Los resultados de Vox no han sido precisamente buenos, han pasado de 52 escaños a 33, ¿se siente usted responsable de lo que ha pasado o quién es el responsable?

RESPUESTA.- Yo, en primer lugar, me siento muy preocupado, al contrario de los que en la noche electoral celebraban los resultados en sus sedes con un jolgorio extraordinario, desde el Partido Popular hasta el PSOE, pasando por Sumar. Todos parecían muy contentos, parecía que celebraban que España dependía otra vez del separatismo y no de Vox. En definitiva, que la gobernabilidad iba a ser mucho más complicada. Nosotros hemos obtenido un resultado muy meritorio, porque el apoyo de más de tres millones de españoles en estas circunstancias de asedio mediático ha sido heroico. Pero no estábamos para celebraciones, y no por nuestro resultado. Nos identificamos más con la posición general de la sociedad española y España no estaba para fiestas. Yo tengo mi propio análisis, lo hice la noche electoral.

