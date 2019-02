El PNV descarta futuros pactos con una derecha que mantiene planteamientos “terribles”

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, no ve posibilidad de que su partido pueda acordar con una derecha que mantiene planteamientos "terribles", como la aplicación del 155 en Cataluña por la que aboga el presidente del PP, Pablo Casado, y en el que "se acompañan" los líderes de Cs, Albert Rivera, y de Vox, Santiago Abascal. Además, ha recordado que Ciudadanos pretende eliminar el Concierto Económico vasco.

Tras señalar que no cree que haya grandes cambios en el mapa político en las próximas elecciones, ha dicho que el PSOE y Pedro Sánchez “tendrán que volver a construir unas mayorías más o menos con los mismos protagonistas” que esta pasada legislatura.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aitor Esteban ha señalado que los planteamientos que “está haciendo la derecha” son “terribles”. “Casado da la sensación de que va a basar su campaña en que lo primero que va a hacer es aplicar el 155“, ha indicado.

A su juicio, esto es “increíble porque el nivel de conocimiento y lectura jurídica de este hombre es nulo”. En este sentido, ha recordado que la Constitución establece que este artículo “no se puede decretar ‘porque me da la gana’, en general, y hacer una suspensión de la autonomía”.

“Pero le da igual, lo sigue diciendo, y Rivera y Abascal le acompañan. Con ese tipo de planteamientos y con un Rivera que no hace más que repetir, una y otra vez, que, si pudiera, eliminaría el Concierto Económico, etc, no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos con nosotros”, ha indicado.

El dirigente jeltzale ha dicho que hay que esperar a las mayorías que se producen, pero, “por más que se barajen las cartas, los cambios se darán, pero no serán tan grandes y los protagonistas volverán a ser más o menos los mismos, y el PSOE y Sánchez tendrán que volver a construir unas mayorías, más o menos con los mismos protagonistas con los que lo intentó en este último tramo de la legislatura”.

En cuanto la oferta del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para conformar un “bloque histórico entre todas las naciones y pueblos del Estado”, ha replicado que “es incapaz de apoyar unas leyes presupuestarias o de acordar unos Presupuestos, y ahora quiere hacer una gran coalición”. “Esto no se lo cree nadie, es el cuento de siempre”, ha indicado.