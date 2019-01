Los dirigentes golpistas en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre que serán trasladados a la cárcel madrileña de Soto del Real durante la celebración del juicio han escogido el módulo 10 de la cárcel. Se trata del módulo en el que cumplen condena otros presos 'mediáticos', como Rodrigo Rato o Luis Bárcenas.

Así lo han trasmitidos responsables de seguridad del centro, que han ordenado “máxima discreción”. Los siete presos y las dos presas preventivas por la causa del ‘procés’ en Cataluña que serán juzgados por el Supremo serán trasladados en próximas fechas a las cárceles madrileñas de Soto del Real, en el caso de ellos, y de Alcalá de Henares, en el de ellas, según han informado ya fuentes de Interior.

El módulo 10 es el más ‘codiciado’ en la prisión de Soto del Real. Además de Rato, condenado a cuatro años y medio por el caso de las ‘tarjetas black’; el ex tesorero del PP o Bárcenas, encarcelado tras el juicio por la primera época de la trama Gürtel, allí cumplen condena el ex presidente del Barça, Sandro Rosell; el ex secretario de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga o el ex vicepresidente de Caja Madrid, José Antonio Moral Santín, entre otros. Los golpistas catalanes Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart deberán convivir con ellos cuando sean trasladados desde la prisión de Lledoners (Barcelona).

El módulo ‘Gran Hermano’

El módulo en cuestión ha sido bautizado como el módulo ‘Gran Hermano’ por el número de cámaras de vigilancia instaladas para garantizar la seguridad de los internos y evitar cualquier filtración de fotografías o vídeos de los reclusos.

La dirección de Soto del Real decidió blindar este módulo de respeto con dos objetivos. El primero “mejorar la seguridad de los propios presos”, que en realidad es un derecho, y en segundo lugar, “evitar que otros reos o incluso funcionarios de prisiones tomaran fotografías o vídeos de los presos famosos para luego venderlas y lucrarse”.

Con este objetivo, se decidió instalar numerosas cámaras de vigilancia para evitar los puntos negros y disuadir así a cualquier persona que quiera captar imágenes de forma subrepticia. El refuerzo de la seguridad, indican, también afecta de forma directa a la intimidad de los reclusos.

Evitar grabaciones

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, los independentistas han seleccionado este módulo para evitar un situación similar a la que vivieron los presos catalanes durante su estancia en la prisión de Estremera, donde fueron grabados en vídeo por el preso Alejandro Febles, huido de la Justicia.

Un preso quebrantó las fuentes medidas de seguridad del módulo ‘Gran Hermano’ tras introducir una Tablet, cuatro móviles y anabolizantes.

Hay que recordar que hace unas semanas, tal y como contó OKDIARIO, los funcionarios del centro de Soto se encontraron durante un registro rutinario con el mayor “motín” requisado en esta prisión.

El arsenal incautado estaba compuesto por una tablet, cuatro smartphones de grandes dimensiones, 45 frascos de colonias, dos maquinillas de cortar el pelo y anabolizantes entres otros enseres, que habían sido introducidos desde el exterior burlando el protocolo de seguridad.