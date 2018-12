Un ex diputado del PP se afilia a VOX y llama al Partido Popular “cascarón vacío de ideología”

El ex diputado del PP de Cantabria Carlos Bedia se ha afiliado a Vox. Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press tras hacerlo público en un post firmado con el pseudónimo ‘Alferez Trueno’, que ha titulado ‘Vuelvo a casa. Vuelvo a Vox’.

Por su parte, el partido que acaba de sacar 12 escaños en el Parlamento de Andalucía ha aclarado de inmediato que Bedia entra en la organización “como afiliado, como cerca de 150 personas en este mes, y que en ningún caso lo hará formando parte de sus cuadros directivos”.

En su carta, Bedia cuenta que “se engañaba a sí mismo, al negar la posibilidad de que el PP fuera ya solo un cascarón vacío de ideología”, mientras veía “con desconcierto” como otro partido sí se atrevía a defender y decir lo que él creía “que debía decir y defender el PP”.

El exdiputado, que se afilió a Alianza Popular en 1985, con 17 años, dejó el partido tras el polémico congreso en el que María José Saénz de Buruaga arrebató el liderazgo a Ignacio Diego por unos pocos votos, y se integró junto a otros críticos en el movimiento Lealtad Popular.

Bedia explica que llegó a ver la elección de Pablo Casado “como la gran posibilidad de recuperar el impulso y la ilusión de formar parte de un partido que defendiera a España de los ataques frentepopulares que pretenden que nuestra Nación en vez de mirar al futuro se quede anclada en un pasado de odio y de rencor”.

Añade que “los meses que han pasado desde la elección de Casado han sido un espejismo para el PP de Cantabria, donde se permite mantener una estructura podrida desde la raíz de su elección aceptando lo inaceptable en democracia”.

“Me resistía a creer que después de llevar 33 años afiliado al PP ya no me unía nada a él, hasta que me di cuenta de que el partido al que me afilié en 1985 sigue existiendo aunque no con esas siglas.

Hoy en día los valores y principios por los que me incorporé con toda la ilusión a Alianza Popular siguen vigentes y los representa Vox”, subraya.

Carlos Bedia concluye su carta señalando que quiere “formar parte de un nuevo proyecto ilusionante, quiero ser de Vox, con la misma ilusión con la que me afilié en 1985, con las misas ganas de trabajar y colaborar en mejorar Cantabria y España. Por ello he decidido no seguir teniendo que justificar lo injustificable ni mintiéndome a mi mismo, he decido defender aquello en lo que creo y por eso, Vuelvo a casa ¡Vuelvo a Vox!”.

En su nota aclaratoria, Vox Cantabria señala “que su partido está abierto a todos aquellos españoles que desinteresadamente quieran prestar su esfuerzo a la consecución de unos ideales claramente reflejados en sus estatutos y que apartará con determinación cualquier pretensión de utilizar este proyecto político en defensa de España para fines puramente personales”.