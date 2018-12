Sánchez se agarra a la abstención del PDeCAT en los Presupuestos para seguir sin elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no piensa convocar elecciones en marzo tras el batacazo de los socialistas en las autonómicas de Andalucía. Así lo ha deslizado este jueves en una conversación informal con periodistas en los corrillos del Congreso de los Diputados durante la celebración del 40 aniversario de la Constitución.

La hoja de ruta del Ejecutivo socialista para por presentar los Presupuestos Generales del Estado a mediados de enero y posteriormente superar el primer trámite de las enmiendas a la totalidad, donde confía en el papel de los separatistas catalanes del PDeCAT. El partido de Carles Puigdemont no piensa ni presentar enmienda a la totalidad a las cuentas pactadas por PSOE y Podemos, ni apoyar las que ya han anunciado tanto PP como Ciudadanos.

De esta manera, Sánchez ganará tiempo. Y es que si alguna de las enmiendas a la totalidad prosperara, toda la presión recaería sobre el presidente del Gobierno para convocar elecciones anticipadas.

La cuestión está en si los PGE de 2019 superarán luego el trámite definitivo en el Congreso tras regresar del Senado. Antes de que llegue este momento crítico, el Gobierno prepara más guiños a los independentistas. Por ejemplo, en el Consejo de Ministros del próximo 21 de enero en Barcelona se pedirá una reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para acercar posturas.

En caso de que el jefe del Ejecutivo catalán no acepte reunirse, el propio Sánchez ha afirmado este jueves en los pasillos del Congreso que “si no me quiere ver será su problema”.

Dada la posibilidad de que los PGE no superen la votación definitiva y preguntado sobre si contempla llamar a las urnas en el mes de mayo, en el Superdomingo electoral del 26-M coincidiendo con las municipales, autonómicas y europeas, Sánchez no lo ha descartado del todo. Es más, ha dado una respuesta en forma de dardo a su compañera de filas y presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz. El presidente socialista ha recordado que hubo en su partido quien no quiso que las autonómicas andaluzas coincidieran con unas posibles generales en la primavera de 2019.

Además, Sánchez ha revelado que tomó la decisión de presentar los Presupuestos de 2019 hace ahora tres semanas, con el principal objetivo de mandar “un mensaje de estabilidad a Bruselas”.

“Consorcio de derechas” en Andalucía

En cuanto a la situación postelectoral en Andalucía, el jefe del Gobierno de la Nación ha trasladado su apoyo a Susana Díaz en su ronda de contactos con los “partidos constitucionalistas” para “evitar que la extrema derecha decida la Junta”, pero ha dado a entender que la vía que cobra más fuerza en este momento es un “consorcio de derechas” para gobernar la Junta de Andalucía.

En este contexto, Sánchez ha comentado que una eventual alianza de PP, Ciudadanos y VOX dejará a su proyecto socialista “un espacio de moderación” en el que captar votos. Y lo ha razonado con el argumento de que “PP y C’s no van a moderar a VOX, sino al contrario, VOX los va a radicalizar”. Del éxito del partido de Santiago Abascal, la gran sorpresa de las elecciones andaluzas al irrumpir en esta comunidad con 12 diputados, Sánchez ha señalado que “VOX no influirá en los independentistas catalanes, porque ellos tienen su estrategia propia”.