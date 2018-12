Doble lección de Reverte a Echenique: “Las demagogias fraternales las acabamos pagando entre todos”

El escritor Arturo Pérez-Reverte le ha propinado un doble corte en las últimas horas al dirigente podemita Pablo Echenique. El prestigioso escritor salió al paso criticando uno de los muchos tuits que el secretario de Organización suele colgar en las redes sociales. Echenique entró al trapo y terminó saliendo escaldado tras la última respuesta de Reverte.

El enganchón comenzó durante la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas en Andalucía. El de Podemos bordeó la legalidad para influir en el voto de los electores, animando a ver un vídeo de la candidata de su formación, Teresa Rodríguez. Escribió Echenique “Hermano andaluz. Hermana andaluza. Hayas votado a quien hayas votado en el pasado. No te voy a pedir el voto. Sólo te pido que veas estos 2 minutos de @TeresaRodr_… Y que mañana vayas a votar pensando en las cosas que son de verdad. Andalucía se juega mucho”.

Reverte contestó con gran contundencia: “Lo más insultante de todo es cuando te toman por gilipollas”.

Hermano andaluz, hermana andaluza… Lo más insultante de todo es cuando te toman por gilipollas. https://t.co/SHj71ETCiu — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 2, 2018

Ya durante el lunes, Pablo Echenique trató de hacer humor, a su modo, asegurando que “¡Pérez-Reverte se ha metido conmigo sin venir a cuento! Me he pasado Twitter”, añadiendo a contunuación, “ahora en serio” [sic] que “tanta bilis no puede ser buena, señor Pérez-Reverte. Cuídese un poco la salud que ya sabe que es lo primero. Que esté usted bien”.

A continuación, el escritor Pérez-Reverte zanjó el conato de discusión con otra ilustrada y cortante respuesta, que ya dejó sin argumentación al dirigente podemita. “De gratuita nada, estimado señor”, se dirigió Reverte a Echenique. “Quienes tenemos canas en la barba y años en la mochila sabemos que la bilis que nos produce leer demagogias fraternales suele salir muy cara a la larga, incluso a la corta, y además la acabamos pagando entre todos. Cuídese también la salud.”.