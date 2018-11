Sánchez evita en el Senado comprometerse a no indultar a los golpistas catalanes

"¿De qué indulto me habla si no hay sentencia?", contesta el jefe del Ejecutivo al portavoz del PP El presidente del Gobierno se abre a una futura reforma del sistema de elección del CGPJ

Ya lo hizo hace unas semanas en el Congreso de los Diputados a pregunta del líder de C’s, Albert Rivera, y este martes lo ha vuelto a hacer en el Senado esta vez a instancia del portavoz popular en la Cámara alta, Ignacio Cosidó. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado comprometerse a no indultar a los golpistas catalanes en caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo.

“¿De qué indulto me habla si no hay sentencia? Habla de un juicio que aún no se ha celebrado. Le va a sonar extraño lo que le diga después de lo que leímos ayer. Respeten la justicia, han estado judicializando la vida política en Cataluña en los últimos siete años, respeten la independencia del Poder Judicial y dejen a los jueces trabajar”, ha afirmado Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha desviado así la cuestión del indulto, el objeto de la pregunta en la sesión de control, hacia el mensaje de móvil donde Cosidó se congratula del pacto con el PP para el reparto del Consejo General del Poder Judicial.

El senador popular, por su parte, le ha replicado que hay dirigentes del PSOE y del PSC que se han mostrado partidarios del indulto pese que todavía no ha sentencia. De esta forma, ha aludido al líder del PSC, Miquel Iceta, a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, o la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. “Usted quiere ocultar que dentro del pacto que le hizo presidente se incluía la liberación de estos presos, vía Abogacía del Estado, vía fiscalía o vía indulto en caso extremo”, ha reprochado Cosidó a Sánchez.

“Si concede el indulto a quienes han intentado romper la unidad de España, serán los indultos de la vergüenza. Si cede, les estará mandando el mensaje equivocado, de debilidad, que sale gratis incumplir la ley, incitando a que puedan dar otro golpe de Estado”, ha proseguido Cosidó.

“Ha demostrado que usted con tal de seguir en La Moncloa es capaz de pagar cualquier precio, un referéndum o lo que sea. Si les concede el indulto, estará usted traicionando a una mayoría de catalanes que se sienten españoles y que están siendo acosados por el independentismo y desamparados por este gobierno. Es algo que los españoles no le perdonaría”, ha añadido el senador popular.

“Hay precios que no se pueden pagar, el indulto es uno de esos precios. Le pido que convoque elecciones y cuanto antes, mejor”, ha remachado Cosidó.

Renovación del CGPJ

El presidente del Gobierno ha contestado al portavoz del PP afirmando que “hay una diferencia ente usted y yo: yo creo en la independencia del Poder Judicial y no transijo que haya interferencias. Podemos cambiar la metodología, estamos abiertos a ello, pero hoy día la elección del Poder Judicial es a través del Poder legislativo y eso es lo que tenemos que hacer”, ha sentenciado Sánchez.

“El escándalo no es que sea el Poder legislativo quien elija a los vocales del CGPJ, sino el sentido patriominialista que tiene el PP de la Justicia. Le pido que respeten el acuerdo. Son un partido de palabra. Tengan sentido institucional”, ha insistido Sánchez, después de que los populares hayan dado por roto el acuerdo para la renovación del CGPJ tras la renuncia del juez Manuel Marchena a presidirlo por la politización de su elección.

El PP pactó con el PSOE cederle la mayoría progresista del órgano de gobierno de los jueces a cambio de que fuera Marchena quien pasara a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo.