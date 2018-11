Puigdemont se ofrece a ir de número 2 en la lista de Junqueras para las elecciones europeas

Las relaciones entre el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont -en Waterloo- y su ex vicepresidente Oriol Junqueras -en prisión- han mejorado en las últimas semanas, tal como les avanzó en exclusiva OKDIARIO y confirmó a finales de la semana pasada en una entrevista radiofónica el ex jefe de gabinete de Junqueras. Tras casi un año sin hablar, los dos líderes independentistas han vuelto a recuperar el diálogo -con las limitaciones por su situación legal- y han desbloqueado la tensión que había.

Ese deshielo, propiciado por la intervención sincera y sin edulcorantes de intermediarios que transmiten la información tal cual la mandan los emisores, principalmente vía papel, ha llegado hasta el punto que el ex president se ha ofrecido al ex número dos y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, para acompañarle a las elecciones europeas del próximo año y hacerlo por debajo suyo en la lista de 2, explican fuentes cercanas al líder de JXCAT a este periódico. Una cesión de Puigdemont para conseguir la unidad política en una candidatura conjunta al Parlamento Europeo.

Candidatura conjunta

Junqueras fue elegido el pasado 29 de septiembre cabeza de lista de Esquerra Republicana a ocupar un escaño en Bruselas, donde ya estuvo una legislatura, con el fin de dar más publicidad internacional al juicio del 1O y a la más que previsible sentencia, por la que el líder de ERC podría tener que cumplir 25 años de prisión, petición que le pide la fiscalía. De momento Esquerra se niega a una lista conjunta, pero el ofrecimiento de Puigdemont a ceder la primera plaza y quedarse de segundo, podría cambiar el tablero de juego.

El relevo, Torren y Artadi

Además, la previsible salida de los dos principales dirigentes del anterior Gobierno a Bruselas, permitiría también desbloquear la mayoría independentista en el Parlament y abriría la puerta a Roger Torrent y Elsa Artadi como candidatos de Esquerra y Junts per Catalunya a unas previsibles elecciones posteriores a la sentencia del juicio por el 1-O.

Aunque se ha especulado mucho con el hecho de que Puigdemont pudiese formar parte de alguna candidatura belga o incluso encabezar la de la Crida a las elecciones europeas, fuentes del entorno del ex president aseguran a OKDIARIO que este solo aceptará ser candidato si hace tándem como número dos de Oriol Junqueras en una candidatura unitaria del independentismo. Una forma, también, de obligar a ERC a retratarse ante los ciudadanos entre intereses políticos o ideológicos.