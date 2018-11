Policías y guardias civiles del País Vasco temen la retirada del ‘plus’ de peligrosidad

Policías y guardias civiles del País Vasco admiten su “incertidumbre” ante el futuro del ‘plus’ de “peligrosidad”, el complemento que territorialidad que se estableció durante los años más duros de la lucha contra el terrorismo.

Desde algunas asociaciones policiales se declaran escépticas por su continuidad, sobre todo, a la vista de las últimas negociaciones del Gobierno para la progresiva retirada de efectivos en Navarra, como adelantó OKDIARIO. Una medida que el Ejecutivo de Pedro Sánchez abordó por primera vez con la presidenta navarra, Uxue Barcos, en su encuentro en La Moncloa, el pasado 31 de octubre.

Una preocupación que trasladan desde la Asociación Española de Guardias Civiles, muy críticos con las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez con los nacionalistas en lo relativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“No puedo colgar el uniforme en la terraza”

Desde otros colectivos destacan que, por ahora, no existe ninguna comunicación por parte del ministerio del Interior que haga prever una próxima retirada, aunque indican que no habría motivo. Pese al anuncio de “cese definitivo” de la actividad por parte de ETA, en 2011, y la entrega de armas de los últimos años, “la situación en la calle sigue siendo la misma”, observan fuentes policiales, en lo relativo a la presión social. Un agente lo ejemplifica de forma gráfica: “No puedo colgar mis uniformes en la terraza. No hay motivo para que desaparezca ese ‘plus’, que se pagaba por estar destinado en un sitio en el que no se nos quiere“. “Incertidumbre la hay siempre, claro. Preocupación en lo que a mí respecta, todavía no. Pero nunca se sabe”, añade.

El Gobierno, ambiguo

En una respuesta por escrito en el Senado, y preguntado en concreto por el complemento de los agentes vascos, el Gobierno no aclara sus intenciones. “En la actualidad, representantes del ministerio del Interior, sindicatos y asociaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, están abordando una profunda revisión respecto de las retribuciones de ambos Cuerpos policiales”, contestó el Ejecutivo, al senador de EH Bildu, Jon Iñárritu.

En el País Vasco hay 3.865 efectivos de la Guardia Civil y 2000 policías. Los agentes destinados en estas comunidades son los que cobran el “complemento de territorialidad” más elevado, 653,90 euros mensuales. Les siguen los de Madrid (177,33), aeropuerto de Barajas (171,95), Las Palmas y Tenerife (140,93) y Baleares (139,84), según datos del ministerio de Interior. En Cataluña, apenas es de 40,52 euros.

El PSOE considera que no se puede apoyar a unos agentes más que a otros solo por su lugar de destino.

Precisamente, hace unas semanas, el Senado aprobó una moción presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular para establecer un complemento para los agentes destinados en Cataluña, a fin de compensar la situación de “acoso” y “presión” a la que se ven sometidos por el independentismo. La moción contó con el apoyo de Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (UPN), y el rechazo de PSOE, Podemos, PDeCAT, ERC, Coalición Canaria, Eh Bildu y PNV han votado en contra.

El portavoz socialista, Francisco González, justificó el rechazo en que, con la iniciativa, el PP buscaba “alimentar el conflicto territorial en Cataluña por enésima vez”, ya que no se puede apoyar a unos agentes más que a otros solo por su lugar de destino. Y criticó que dicha propuesta no hubiese venido acompañada del coste económico que supondría.

Desde Podemos se mostraron también en contra de establecer el plus salarial para los agentes, puesto que dicho asunto se debería decidir en una junta de seguridad en función de “criterios profesionales” y “necesidades reales” y no de “intereses partidistas”.

En sus enmiendas, como reveló OKDIARIO, el partido de Gobierno evitaba asegurar la presencia de los actuales efectivos de Policía y Guardia Civil en esa comunidad, además de País Vasco y Navarra.

La enmienda socialista enmendaba la moción del PP, en la que instan a la Cámara a “reconocer y valorar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y al Gobierno “a no reducir la presencia de efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil en ninguna parte del territorio nacional, especialmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña”.

En su lugar, el PSOE proponía sustituir el punto anterior por otro con el siguiente redactado: el Senado “reconoce, valora y apoya la profesionalidad y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el conjunto de España”, desmarcándose por completo del compromiso de que policías y guardias civiles continúen prestando sus servicios en esas regiones.

En agosto, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, rechazó que las Fuerzas de Seguridad del Estado vayan a abandonar esta comunidad y destacó que su labor es “enormemente importante”.