Fortes permite a Iglesias hacer campaña animalista en TVE acariciando sin parar a un perro en directo

Xabier Fortes, director y presentador de ‘Más desayunos’ de TVE, ha regalado este martes un tiempo precioso al líder de Podemos para que Pablo Iglesias hiciera campaña animalista, dado que el partido que defiende los intereses de los animales, el PACMA, está adquiriendo un peso importante en las encuestas.

Iglesias ha sido protagonista de un directo en el que ha aparecido acariciando una perra llamada Arekipa en Camarma de Esteruelas (Madrid), donde se encuentra la protectora de animales ‘ALBA’. Iglesias ha aparecido en todo momento agachado y con un pie en tierra para acariciar al animal. Tras un minuto y 50 segundos, Fortes le ha empezado a preguntar por los temas de actualidad de la política nacional, momento en el que el líder podemita se ha puesto de pie con cara seria.

Esta entrevista de Fortes a Iglesias en TVE ha transcurrido de la siguiente manera:

Xabier Fortes: “Saludamos a Pablo Iglesias, que está en Camarma de Esteruelas (Madrid), en la protectora de animales ‘ALBA’ con un compañero especial. Lo primero, ¿qué hace ahí?”.

Pablo Iglesias: “Buenos días, estoy aquí con una de estas asociaciones que hacen que nuestro país sea una maravilla. Si hay alguna razón para sentirse orgulloso de ser de este país es que hay gente como los de la protectora ‘ALBA’ que rescatan animales. Me vas a permitir un momento publicitario entre comillas: esta preciosidad, esta mastina se llama Arekipa, la maltrataron y casi no puede andar la pobre porque tiene las patas de atrás lesionadas y están buscando una familia que la quiera adoptar”.

“Ya veis que es una preciosidad, si yo no tuviera tres fieras más me la llevaba a casa y necesita una familia. Decía Gandhi que el progreso de una sociedad, que la grandeza de una nación se mide por cómo trata a los animales. Y yo creo que todavía tenemos mucho que aprender y que tenemos que crecer mucho como país porque no se puede consentir que se siga maltratando a perros y a gatos como se hace en nuestro país, ya está bien de desaprensivos que hacen daño a los animales y creo que cuidarles y hacer leyes para cuidar a los animales es trabajar para que nuestro país sea mejor”.

Fortes: “Vemos ahí a esa criatura, a esa perra que además tiene muy buenas pulgas por lo que se ve y…”.

Iglesias: “Arekipa se llama y es buenísima…”.

Fortes: “También te digo que donde caben tres, comen cuatro, ¿eh?”.

Iglesias: “Puede ser, puede ser, a ver que me dice Irene, pero no sé si cuatro van a ser muchos. Pero es tan buena.”.

El presentador ‘estrella’ de TVE

Xabier Fortes es el nuevo presentador de ‘Los Desayunos de TVE’ en detrimento de Sergio Martín, que conducía este programa desde el 2016. Fortes es miembro del Consejo de Informativos de RTVE y uno de los más críticos con la anterior dirección de la cadena pública. Dirige también el programa ‘Más desayunos’, espacio de tertulia que se emite en la franja de entre las 12:00 y 13:30 horas y que el día de su debut alcanzó una audiencia raquítica.

Fortes es afín a Rosa María Mateo, la administradora única en RTVE que propuso Pedro Sánchez junto a sus socios de Podemos para renovar a la ya antigua dirección del ente público.