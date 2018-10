Arrimadas se volcará en la campaña de las andaluzas para dar la campanada como en las catalanas

La líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz del Comité Ejecutivo nacional de la formación naranja, Inés Arrimadas, estará muy presente en la campaña de las próximas elecciones andaluzas, arropando al candidato de C’s a la Junta, Juan Marín. En el partido centrista quieren utilizar el tirón de su gran resultado en las últimas elecciones autonómicas que se han celebrado en España, las catalanas del 21 de diciembre de 2017, para hacer ver que pueden lograr la victoria también en Andalucía en la cita del 2-D.

Ciudadanos, que fue por primera vez en su historia la fuerza más votada en Cataluña en los comicios del 21-D, ganando también en escaños y porcentaje a las fuerzas separatistas, también vislumbra un escenario favorable para dar la campanada en Andalucía. Así lo ha expresado este domingo en Jerez de la Frontera (Cádiz) la propia Inés Arrimadas: “Hay algo que se percibe, la ilusión y las ganas de cambio en Andalucía después de 40 años de Partido Socialista. Eso es lago que se percibe y se nota, no sólo en las encuestas, que también, sino en la calle”, ha enfatizado.

“Reconozco que cuando se acercaban las elecciones catalanas, percibíamos algo así en Cataluña: las ganas de cambio, las opciones reales de poder hacer algo histórico, que era ganar en las urnas en escaños y en votos, mirad que es difícil con la ley electoral que tenemos, al nacionalismo. Percibo lo mismo en Andalucía. Las ganas de cambio después de 40 años son imparables”, ha recalcado.

En su intervención en el Consejo General de Ciudadanos, Arrimadas ha declarado que “desde hace mucho tiempo vivo en Cataluña y me siento catalana, pero no olvido donde nací, donde me crié y donde ha vivido hasta los 25 años. Mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos de toda la viven aquí y estoy convencida de que hay un mejor futuro para ellas. Esta tierra no tiene por qué perseguir siempre los sueños de los demás. Esta tierra puede cumplir sus propios sueños. Y lo vamos a hacer con otros gobernantes, con otras políticas y con otras prioridades”, ha remachado.

En este contexto, Arrimadas ha apuntado que tanto la delegación de Ciudadanos en Cataluña como la Ejecutiva nacional apoyarán muy cerca a Marín y al resto de candidato andaluces en la campaña de estos comicios.

“Sin mochilas”

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha destacado que “éstas no son unas elecciones más, ni lo son para Andalucía ni lo son para España” y se ha referido acto seguido al 21-D. “Inés (Arrimadas) ganó en Cataluña y Ciudadanos ganó en Cataluña a los separatistas, a los populistas, a los nacionalistas y a los que nunca han querido hacer nada por Cataluña, el PSOE y el PP. Ciudadanos demostró que se podía hacer, ahora lo vamos a hacer en Andalucía y cuando lo hagamos en Andalucía, el siguiente paso será hacerlo en España y haremos a Albert Rivera presidente de este país. Y esto es un menaje para los que no quieren entenderlo”, ha señalado Marín.

“Ciudadanos es hoy el cambio, el cambio ya está aquí y sólo puede venir de un partido limpio, sin mochilas y un partido en el que por fin los andaluces y los españoles creen”, ha apostillado.