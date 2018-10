El Gobierno impide a OKDIARIO preguntar a Celaá por las mentiras de su chalé de lujo

El Gobierno no ha permitido a OKDIARIO preguntar a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celáa, sobre la declaración de bienes publicada en el BOE y en la que esconde su chalé de lujo de 1,5 millones de euros en una categoría de ‘bienes inmuebles’ bajo una cantidad total de apenas 195.000 euros.

En la habitual rueda de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros, y en la que habitualmente preguntan una veintena de periodistas por turno de palabra, a OKDIARIO se le ha impedido hacerlo.

La pregunta que OKDIARIO no ha podido plantear a la ministra contenía dos cuestiones: si Celáa consideraba un ejercicio de transparencia acorde con lo que vende el Gobierno la declaración de bienes por parte de sus miembros, y, en caso afirmativo, si le parecía correcto incluir una vivienda de lujo de 700 metros cuadrados, nueve dormitorios y con un precio de mercado de un millón y medio de euros por siete veces menos.

Desde la Secretaría de Estado de Comunicación se rechaza que se haya vetado en la ronda de preguntas a OKDIARIO. Afirman que este viernes era el turno de otros periodistas. Entre ellos (y en una práctica que ha puesto en marcha Miguel Angel Oliver, su máximo responsable), una corresponsal extranjera.

Fuentes de la misma secretaría sí responden a lo que no se ha permitido conteste Isabel Celáa este viernes en rueda de prensa. Aseguran que el Gobierno no sólo comparte y hace gala de esa transparencia con la que llegó como uno de sus leit motivs a Moncloa el presidente Pedro Sánchez. Sino que, además, es correcto reflejar el valor catastral de un inmueble en primer lugar porque no constituye una ilegalidad y en segundo por la mayor seguridad jurídica que ofrece, dada la volubilidad del precio real de las viviendas. Las mismas fuentes aportan además un dato en defensa de la ministra y portavoz: hay en España 1.066 altos cargos que también declaran sus bienes con el valor catastral.

De momento habrá que esperar a que Celáa (flanqueada hoy por la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la Transición Ecológica, Teresa Ribera) dé su versión sobre la información desvelada por OKDIARIO en torno al camuflaje de sus propiedades reales en la declaración de bienes de los altos cargos públicos que figura en el BOE. En ella no consta el chalé de lujo de 1,55 millones de euros que posee en gananciales con su marido en el una exclusiva urbanización de Berango (Vizcaya).