Así era el trato de favor de la directora del máster a Montón: “Nos vemos por el Congreso”

La profesora Laura Nuño está ya imputada por el caso de Cristina Cifuentes Era la número dos de Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público

Laura Nuño, la directora del polémico máster que cursó la ministra de Sanidad, Carmen Montón, no tuvo inconveniente alguno en asesorar a nivel académico a su alumna VIP reuniéndose con ella en el entorno del Congreso, donde ésta era diputada del PSOE por la circunscripción de Valencia y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Igualdad. Un servicio de tutoría muy personalizado.

Así lo revela uno de los correos electrónicos remitidos este lunes a la prensa por la propia ministra para negar cualquier irregularidad en la obtención de su máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. En su comparecencia en rueda de prensa horas antes, Montón sólo leyó una parte de ese correo para justificar que ella tenía intención de acudir a las clases, pero que la dirección del posgrado le indicó que podía ser cursado de forma online.

Sin embargo, la ministra no leyó el contenido completo de ese correo electrónico que intercambió con Laura Nuño, donde el trato de favor de la profesora y directora del máster es evidente. Tal es así que tras decirle que Montón que quería conocerla y que podía pasarse por la Universidad para ello, Nuño le contestó que ella misma se desplazaría hasta el Congreso, donde Montón era diputada, para tener esa reunión y hablar sobre el posgrado. Es decir, para mantener una conversación alumna-profesora que se enmarcaría en el horario de tutorías del máster, impartido por el Instituto de Derecho Público de la URJC.

En concreto, Montó le escribió el 7 de octubre de 2010: “Hola Laura. Por fin parece que ya soy alumna tuya. Ayer hablé con (…) y me dice que hemos faltado a las primeras clases. Algo por lo que estoy horrorizada. Perdona que te dé tanto la lata, pero puedes decirme dónde puedo ver los horarios y el calendario de clases? Y si no es mucho abusar, si te parece bien que pueda pasarme a saludarte la semana que viene cuando tú puedas y yo no tenga pleno. Gracias. Un abrazo. Carmen Montón”.

A ese email le contestó Nuño al día siguiente con este mensaje: “No te preocupes. Los materiales de las dos primeras sesiones los tienes en el Campus virtual (está previsto que el máster se pueda cursar a distancia también). Ayer, hoy y mañana es la tercera sesión (pero igualmente los puedes descargar en el Campus). Perfecto lo de ponernos cara. Dime cuando no tienes jaleo y nos vemos por la facultad o por Madrid (a mí me da un poco igual donde sea). Es más, tengo que pasarme por Acsur que está en la calle Cedaceros, que está pegada al Congreso. Si quieres nos vemos por allí. Yo preferiría que fuera a última hora de la tarde (como a las 19.00/20.00) y así no me parte la tarde. Ya me dices. Besos y bienvenida al Máster (por fin!)”.

Laura Nuño fue la mano derecha de Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto Público de la URJC y está imputada como él en el caso del máster de Cristina Cifuentes. La profesora manifestó este lunes que no hubo ninguna irregularidad en el posgrado de Montón. Así se pronunció a la salida de los juzgados de Plaza Castilla, donde estaba citada a declarar en calidad de investigada en relación a las presuntas anomalías detectadas en el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Nuño ha mantenido así la misma versión que la ministra.

El 95% aprobaban

La comparecencia de Montón este lunes en el Ministerio de Sanidad fue convocada de urgencia a raíz de varias supuestas irregularidades publicadas por eldiario.es y que la ministra ha intentado ir desmintiendo punto por punto. OKDIARIO viene informado desde el pasado junio de las sombras que rodean este máster. Por ejemplo, este medio dio cuenta el 4 de julio del alto porcentaje de aprobados que tenía este posgrado: el 95% de los alumnos lograban el aprobado. Estos estudios de Género se impartieron durante el mandato de Bibiana Aído como ministra de Igualdad y contaron con el apoyo de Comisiones Obreras.