La llegada a España de inmigrantes menores no acompañados crece un 566% en sólo dos años

La entrada en España de menores extranjeros no acompañados (MENA) creció en 2017 un 398%, con respecto a los datos del año anterior, y un 566% si se compara con 2015, según señala la Memoria Anual de la Fiscalía, recogida por Europa Press.

En total, han sido 2.345 los menores extranjeros no acompañados llegados a las costas españolas en pateras u otras embarcaciones similares, una cifra que los fiscales califican de “extraordinario incremento”, teniendo en cuenta que un año antes fueron 588 los MENA registrados y 414 en 2015.

La Fiscalía analiza que el 97% de estos menores son de sexo masculino y, en su mayoría, proceden de Marruecos (56,3%) y Argelia

(19,9%), seguidos por países del África Subsahariana como la

República de Guinea (8,4%) Costa de Marfil (7,5%) o Gambia

(2,8%).

Este aumento en la llegada de los menores ha desembocado en una subida de las diligencias preprocesales de determinación de edad de los mismos, que se han cifrado en 5.600 y que suponen un aumento “muy

notable” respecto de las incoadas en 2016, concretamente, que fueron 2.971, es decir, un 48%.

Asimismo, la Memoria del Ministerio Fiscal, presentada con motivo de la Apertura del Año Judicial, revela que en 2017 se ha producido un repunte del 17,75% (126) de los bebés o niños de corta edad registrados a su llegada en pateras que venían acompañados de adultos que afirmaban tener vínculo paterno-materno filial con el niño. Esos menores (52 niñas y 74 niños) procedían en su mayoría de Costa de Marfil (46%), Argelia (18,2%) y República de Guinea (8,7%).

La Fiscalía indica que, al igual que otros años, no se puede saber cuántos otros menores han llegado a España a través de las fronteras de Ceuta, Melilla o Algeciras de forma oculta o clandestina. No obstante, ha precisado que, a fecha de 31 de diciembre de 2017, figuraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 6.414 niños tutelados o acogidos por los servicios de protección (581 niñas y 5.833 niños).

Trata de seres humanos

En este caso, se ha producido un incremento del 60,4% respecto del año anterior en el que estaban registrados 3.997 menores. La mayoría han sido acogidos por Andalucía (2.209), seguida de Melilla (917); Cataluña (805); País Vasco (695); Madrid (478); y Ceuta (261).

Por otra parte, el registro interno de la Fiscalía, según recoge la Memoria, apunta que durante el año 2017 se han incoado 254 procedimientos que tienen por objeto teórico la persecución de delitos de trata de seres humanos —24 más que el año anterior, algo más de un 10%—, 103 persiguen la trata con fines de explotación sexual, 8 la trata laboral, 2 la trata para la mendicidad, otras 2 la trata para la realización de actividades delictivas, 5 para matrimonios forzosos y 1 para la extracción de órganos, entre otros delitos.

Respecto a las víctimas, en el caso de trata con fines de explotación sexual se han localizado 373 casos (entre las que se encuentran 19 menores y 14 hombres), mientras que las cinco menores de edad (todas de etnia gitana y nacionalidad rumana) víctimas de matrimonio forzoso, la Fiscalía explica que están siendo investigados sus padres (5 mujeres y 4 hombres) y 1 de sus ‘novios’.