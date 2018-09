Ortuzar visitará en la cárcel a los golpistas Rull, Turull y Forn

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, visitará el próximo martes en la prisión de Lledoners a los ex consellers catalanes Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn, encarcelados por el 1-O; según ha anunciado hoy este partido nacionalista.

El PNV ha informado esta mañana de que Ortuzar encabezará la delegación de este partido que el próximo lunes y martes acudirá a Cataluña a los actos con motivo de la Diada, invitado por la Generalitat y el PDeCAT. Acompañará a Ortuzar el secretario de Organización de la ejecutiva peneuvista, Joseba Aurrekoetxea.

Además de participar en dichos actos, Ortuzar y Aurrekoetxea visitarán en prisión a los ex consellers Rull, Turull y Forn, “con quienes les une una vieja y estrecha relación personal”, según ha indicado esta tarde Ortuzar en las redes sociales.

En la prisión de Lledoners, ubicada en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), se encuentran el ex vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras; los ex consellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Joaquin Forn, así como el diputado de JxCAT y ex líder de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart.

Ortuzar asistirá el martes junto al PDeCAT a la ofrenda floral ante la estatua de Rafael Casanova y la noche del lunes participará en el acto que las formaciones nacionalistas organizan en el Fossar de les Morenes, en Barcelona.

En cambio no es segura su participación en el acto institucional de la Diada organizado por el Govern y el Parlament, que se celebrará el próximo lunes, en el que se reivindicará la “libertad de los presos políticos y exiliados” en una marcha que encabezarán Quim Torra y el presidente del Parlament, Roger Torrent.

La intención de Ortuzar y Aurrekoetxea es asistir a esta marcha, pero para estar a tiempo en Barcelona será necesario adelantar unas horas la reunión semanal del EBB, lo que todavía no se ha concretado por los problemas de agenda de algunos de los miembros de la ejecutiva nacional del PNV.