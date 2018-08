Borrell responde al ministro de Interior italiano: “No he insultado a nadie, he constatado la realidad”

El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha dicho este martes que se ha sentido insultado por Josep Borrell y ha señalado a España como un país que “favorece la inmigración fuera de control”. En declaraciones exclusivas a OKDIARIO, Borrell ha contestado que él no ha “insultado a nadie” y recuerda al político transalpino que sólo se ha limitado a “constatar la realidad”.

El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, ha acusado a España de “favorecer una inmigración fuera de control”, en respuesta a una entrevista concedida por Josep Borrell al diario alemán Handelsblatt. En ella, el ministro de Exteriores español acusa a la nación italiana de hacer una política migratoria “a costa de toda Europa”.

Tras dicha entrevista, Salvini ha atacado con dureza tanto a España como a la política de Exteriores del país. Borrell cree, sin embargo, que se equivoca: “Yo no he insultado a nadie”, además, insiste en que él siempre ha reconocido que “Italia se ha enfrentado a un grave problema sin contar con la solidaridad de los vecinos europeos. Ahora, me he limitado a contestar a la pregunta de la entrevista en Handelsblatt. Me preguntaron si la política de Italia perjudicaba a España, y yo dije que a quien perjudica es a Europa”.

Además, Borrell recuerda que “desde luego, las actitudes del gobierno español y del italiano frente al problema de la inmigración son radicalmente diferentes. Pero eso no es un insulto, es una constatación de la realidad”. El ministro español recomienda a Salvini “leer completa la entrevista en Handelsblatt”.

Y es que Salvini acusó a Borrell de insultar en la citada entrevista: “No responderemos a los insultos por parte de un Gobierno y un ministro que favorecen una inmigración fuera de control. Nosotros nos preocupamos por la seguridad, por la cultura y por la identidad del pueblo europeo“.

Borrell había reprochado al ministro italiano el desarrollo de una “brutal política de aislamiento”. “El ministro de Interior Matteo Salvini hace política no solo a costa de España, sino a costa de toda Europa”, indicó Borrell al medio alemán.