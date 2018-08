Este es el lamentable estado de las ambulancias bajo el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha

Ambulancias con averías constantes. Justificación de hasta cinco accidentes en dos días porque lo cierto es que el mantenimiento de las ambulancias es lamentable. Pinchazos de ruedas rebasadas en su utilización. Y piezas que al sacarlas se observa que llevan muchos más kilómetros de los debidos. Así es la situación de las necesarias ambulancias en Castilla-La Mancha. La misma Castilla la Mancha donde Emiliano García-Page arrebató el gobierno regional de la mano de Podemos y alegando que María Dolores de Cospedal había diezmado los medios sanitarios.

Las quejas han empezado a ser recopiladas por un sindicato: el único potente que no tiene dependencia ni del PSOE ni de IU (Podemos). El sindicato USO, que, de hecho, no descarta convocar una huelga en septiembre porque “esta situación no se puede aguantar”, como detallan en sus comunicaciones internas.

Los miembros de este sindicato han constatado fallos constantes en las ambulancias. Fallos que dejan fuera de servicio a una parte importante de los vehículos de esta flota absolutamente necesarios para que la sanidad funcione como es debido y cumpla su función.

OKDIARIO ha accedido no sólo a sus quejas y registro de averías. Sino también a las fotografías que hoy muestra el diario y donde se puede observar que algunas de las piezas extraídas tras las averías -incluidas las propias ruedas- se encuentran en un estado de mantenimiento lamentable y totalmente inadmisible en un servicio sanitario básico como es el de las ambulancias.

USO destaca los fallos acumulados especialmente en Guadalajara, donde denuncian “los fallos sistemáticos que la empresa adjudicataria, la UTE Servicios Sociosanitarios SL y Digamar Servicios SL viene realizando” en esta provincia desde que se hizo el contrato en octubre de 2017.

Entre estos fallos destacan los “desperfectos mecánicos que padecen los vehículos”. “Por poner un ejemplo, en la última semana de enero tres ambulancias de programado tuvieron que ser retiradas por la grúa debido a esos problemas mecánicos”, señalan en su documentación los miembros de USO. Todo ello “dejando en la estacada a pacientes que debían asistir o regresar de sus sesiones de diálisis, quimioterapia, rehabilitación y consultas en general”, subrayan.

“Hay ambulancias sin calefacción y otras sin rampas ni anclajes, contraviniendo de forma explícita el puntos 3.1.2. del pliego de condiciones”. La empresa debería tener “ambulancias de reserva. Pero no cuenta con ninguna”.

“Tampoco se aportan los medios para la desinfección de los vehículos […] exponiendo a los usuarios a un riesgo sanitario agravado por las propias condiciones de salud en las que utilizan una ambulancia” añaden desde el sindicato.

Quejas extendidas

No es la primera queja por la situación de la sanidad en Castilla La Mancha bajo el mandao del socialista Emiliano García Page y sus socios de Podemos. Y es que, entre otras cosas, han conseguido llevar los plazos de espera para operarse hasta los tres años y medio. Todo un récord plasmado en el documento que publicó OKDIARIO hace tres meses y que reflejaba el caso de un paciente que esperaba para operarse la rodilla y al que se le admitió oficialmente que “la media” de espera es de 3,5 años.

No se trata ni mucho menos de un caso aislado en Castilla-La Mancha. Emiliano García Page llegó al poder asegurando, entre otras cosas, que María Dolores de Cospedal había destrozado la sanidad en esta región española. Pero lo cierto es que Page y sus socios de Podemos han conseguido llevar a otra dimensión los plazos de espera en las listas sanitarias.

La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Claudia Alonso, ha denunciado ya en diversas ocasiones que la Administración Page está alterando los datos oficiales de demora al ocultar más de 200.000 pacientes en las listas de espera sanitarias.