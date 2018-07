Soraya dice estar “muy triste” por el vídeo: “Es una falta de respeto político absoluto”

La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha reiterado este viernes su objetivo de llevar a cabo “una campaña en positivo” en la que no criticar a ningún compañero de partido y ha rechazado por no ser propio de la manera de funcionar del PP la difusión de un vídeo con música de la popular serie ‘Cuéntame’ sobre la larga trayectoria política de Javier Arenas, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos, tres ex ministros que apoyan su candidatura.

“Creo que es un vídeo que se explica por sí solo. Creo que tiene poco o nada que ver con lo que es el PP, con nuestra manera de hacer las cosas, con un partido que tiende al respeto por sí mismo, que respeta a todos sus afiliados”, ha subrayado.

Antes de participar en un acto en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid, la ex vicepresidenta ha recalcado que la difusión de este vídeo nada tiene que ver con su “manera de trabajar ni de entender la política”, además de no ser “propio” de la “manera de funcionar” del PP.

“Yo tengo una campaña en positivo. Yo asumí que no iba a criticar a ningún compañero de ninguna candidatura. Lo he cumplido y yo seguiré haciendo una campaña que yo creo que hay que hacer dentro de un partido. Lo habíamos visto en otros partidos pero nos sentíamos muy orgullosos de que nunca hubiera pasado en el nuestro y yo quiero que eso siga siendo así”, ha argumentado.

“Muy triste”

La candidata a suceder a Mariano Rajoy al frente del PP ha incidido en que desconoce quién ha podido realizar este vídeo pero ha dicho sentirse “muy triste” ante el hecho de que sus compañeros “tengan que pasar por esto” porque “es una falta de respeto político absoluto”.

“Yo quiero integrar, que trabajemos todos juntos y que se hagan las cosas como siempre las hemos hecho. Esto no es propio de nuestra manera de funcionar y nunca lo hemos hecho así. Lo hemos visto en otros; lo hemos criticado y nosotros no somos así”, ha recalcado.

Santamaría ha señalado que no ha tenido oportunidad de hablar de esta cuestión con el otro candidato a la Presidencia del PP, Pablo Casado, con el que ha coincidido por la mañana en Santiago de Compostela en el funeral del ex presidente gallego Gerardo Fernández Albor.

“No era el sitio para hablar de estas cosas porque era una persona a la que queríamos mucho y a la que teníamos mucho aprecio personal y mucha admiración política. Es muy importante saber dónde está cada uno en cada momento y ese no era momento para conversaciones políticas sino para rendirle homenaje y respeto a una persona que todo el PP quiere mucho”, ha zanjado.