El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha mostrado su “desconcierto” y sorpresa por el “desmarque” de Pablo Casado, que aspira a liderar el PP, de la gestión que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy sobre la crisis catalana y, tras afirmar que nunca había manifestado ninguna crítica, ha asegurado que esa posición puede “resultar un tanto oportunista”.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha reconocido que le “preocupan un poco” las críticas desde otras corrientes a Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a la que apoya para liderar el partido, y ha recordado que “los afiliados han hablado y han dicho cuál es la persona en la que depositan mayor confianza”.

El presidente del PP vasco ha indicado que “se hace raro al PP” no seguir “el criterio de lista más votada” y cree que es algo que “muchos afiliados no entienden”. “Y determinado tono duro de descalificación no es comprendido tampoco por parte de los afiliados”, ha asegurado.

Alonso ha afirmado que lo que están pidiendo “todos” es que “haya un entendimiento, un diálogo y que se puedan integrar los equipos”. Según ha asegurado, el orden de los candidatos “ya ha sido fijado” por los afiliados y, por tanto, “ahora lo que toca es sentarse a hablar”.

“Esta semana se van a sentar Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado y yo lo que pido a Pablo Casado es que vaya con disposición de acuerdo y con actitud de conciliación”, ha añadido.

Alonso no ha detectado esa actitud hasta ahora pero ha indicado que “también es verdad que los días siguientes a no haber ganado esas elecciones internas, hay que dar un poco de tiempo y que las cosas se vayan serenando”.

“Y, por tanto, que se pueda ir haciendo una maduración y conforme pasan los días y se va viendo cómo se va a decantar y hacia dónde se van a inclinar mayoritariamente los compromisarios, espero que entonces Casado haga una reflexión y comprenda que lo mejor para el partido y también para él mismo es llegar a un acuerdo”, ha añadido.

“Casado sigue siendo nuestro compañero”

El presidente del PP vasco ha manifestado que Euskadi es de las comunidades que, “con mayor fuerza”, se han inclinado por Soraya Sáenz de Santamaría y hay “más cercanía a ese talante y a ese discurso que encarna”.

“Además, hay más confianza en la capacidad que tiene Soraya para ganar unas elecciones y para recuperar también la marca del PP, esta es la situación, ahora bien, todos somos compañeros de partido y hay personajes muy importantes del propio PP del País Vasco como Javier Maroto que está integrado en la candidatura de Pablo Casado y sigue siendo nuestro compañero de partido, lo será siempre y para nosotros sigue siendo un referente”, ha afirmado.