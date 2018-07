Podemos externalizará todo en RTVE a su aliado Roures salvo los informativos

El modelo de Podemos para RTVE traerá más externalizaciones en la Corporación, hasta el punto de contratar a terceros incluso para la gestión de la sala de control de la televisión pública, lo que se conoce como continuidad. En el plan de la formación de Pablo Iglesias sólo quedan excluidos de la externalización los servicios informativos. En cuanto al resto de tareas, barra libre. Además, esta estrategia cuenta con la bendición de Jaume Roures, fundador de Mediapro y empresario al que la Guardia Civil atribuye un papel “capital” en la propaganda del proceso separatista de Cataluña.

La propuesta formal de Podemos sólo habla de “impedir la externalización de los servicios informativos”, al tiempo que aboga por un “equilibrio entre la producción propia y el papel dinamizador en los sectores productivos audiovisuales independientes en España para fomentar la creación de empleo de calidad”. Es ahí donde entraría en acción el imperio de Roures.

El magnate trotskista, invitado estrella de la Universidad de verano de Podemos el año pasado, aconsejó al partido morado seguir el modelo de externalizaciones de la BBC para que la televisión pública deje de ser un “elefante” y gane en “eficiencia”. Roures participó en una conferencia junto a la diputada Noelia Vera, encargada de negociar con el PSOE la renovación de RTVE vía decretazo, y Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos. El productor tiene contacto permanente con Vera.

Roures niega que externalizar servicios televisivos del ente público sea “privatizar” o “maltratar a la gente” que trabaja en la Corporación

En esa charla, titulada Poder y Comunicación: disputar la democracia, Roures se pronunció así sobre RTVE: “Y otra cosa que ya sé que no es agradable, pero que hay que decir, es que las televisiones públicas no pueden ser elefantes; hay que buscar soluciones a esto; estamos en el siglo XXI y la manera de producir, de producir, etc… ha cambiado tecnológicamente y cualitativamente y las cosas se pueden hacer de otra manera. Porque si no al final… los elefantes corren, pero cuando corren tienen muchos problemas y eso hay que solucionarlo, porque al final quien sufre es la pantalla, el contenido. Y si sufre el contenido, bajan las audiencias y tienes una televisión que mira poca gente”.

En esta línea, Roures insistió en que ello “no quiere decir maltratar a la gente” que trabaja en la Corporación. “Las televisiones son difusoras de programas, no tienen que producirlos. La BBC tiene externalizada su continuidad, que es lo más importante que tiene una televisión, es el corazón, lo que le permite funcionar las 24 horas del días”, señaló. “No estoy abogando por las privatizaciones, sino por la eficacia”, apostilló.

Aumentar el gasto

Así mismo, el propietario del diario Público subrayó que “el Estado tiene que asumir que el presupuesto de RTVE tiene que ser de 900 o 1.000 millones de euros y que lo falte lo tiene que cubrir porque forma parte del ranking de instituciones a las que hay que proteger, defender y expandir”. Fue su manera de reclamar más gasto por parte del ente público. Y es que con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo Imagina, controlado por Roures, fue muy bien tratado por la dirección de RTVE. En concreto, ingresó casi 80 millones de euros desde 2007 hasta septiembre de 2009, según un informe elaborado por el sindicato USO. Los ingresos se distribuían así: Mediaproducción, 41,7 millones; Globomedia, 21,3; Terrat, 11,8; Overon, 4,5 y Ovideo, 98.000 euros.

Ese periodo coincidió con la estancia de Luis Fernández al frente de RTVE. De ahí que en su intervención en la Universidad de Verano de Podemos de 2017, el propio Roures le dedicara estas palabras: “El quid de la cuestión es que las televisiones públicas estén dirigidas por profesionales, que sepan de qué va la cosa, y desde que se fue Luis Fernández, eso (en RTVE) ha brillado por su ausencia y antes de Luis seguramente también”, remachó.

Se da la circunstancia, además, de que 5 de los 10 consejeros pactados por PSOE, Podemos y PNV en su lista para la nueva dirección de RTVE (que este miércoles pasó el filtro del Congreso) han escrito en el diario digital de Roures. Estos cinco perfiles, impuestos por Podemos al PSOE, son: Cristina Fallarás, Rosa María Artal, Víctor Sampedro, Fernando López Agudín y Juan Tortosa Marín.