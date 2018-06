La última de Willy Toledo: Llama “mierdote olímpico” a Fito por hacerse una foto con Rivera

El actor Willy Toledo ha vuelto a utilizar sus perfiles en redes sociales para insultar a todo aquel con el que no está de acuerdo. En este caso el objeto de su ira ha sido el músico Fito Cabrales. ¿El motivo? Posar para una fotografía con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera: “Es un mierdote olímpico”, ha escrito sobre el cantante.

La imagen había sido compartida este miércoles por el presidente de la formación naranja en su cuenta de Instagram, donde suele colgar fotografías más personales que las que sube a Twitter, más centradas en su actividad política: “Hoy he conocido a uno de mis ídolos musicales, Fito. Un gran músico, uno de los mejores rockeros y un buen tipo. Gracias por hacernos disfrutar con tus canciones y hoy con este gran concierto en Madrid de fin de gira”, escribía junto al retrato de ambos.

Una imagen que no ha gustado nada a Willy Toledo a juzgar por el mensaje que escribía en Facebook: “Que conste en acta que, el tal Fito, musicalmente, con sus muy profundas y filosóficas letras tipo “subo pabajo, bajo parriba” o “entro pafuera, salgo padentro” me ha parecido siempre un MIERDOTE OLÍMPICO”, era el inicio de su post.

Y continuaba: “Que conste también que, políticamente, un tipo que, viniendo del País Vasco, no se haya mojado JAMÁS en defensa de su pueblo, también me ha parecido siempre un MIERDOTE OLÍMPICO. Que no deje de constar que, después de esto, lo confirmo: el tal señor Fito ES UN MIERDOTE OLÍMPICO. Asco de gentecilla miserable”.

Fito, votante de Podemos

Unos insultos que llaman la atención teniendo en cuenta que Fito Cabrales, guitarrista de Platero y Tú primero y actualmente de Fito & Fitipaldis ha confesado en varias entrevistas haber votado a Izquierda Unida y Podemos y en algunas elecciones municipales al PNV.

Por cierto que Willy Toledo ha vuelto a faltar este jueves a su cita ante el juez de Madrid que le investiga por ofensas a la religión, por unos comentarios en la red social Facebook en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres que en 2014 procesionaron ‘El Coño Insumiso’, una imagen de una vagina con la que quieren protestar contra las procesiones cristianas. Una incomparecencia que puede costarle su detención próximamente.