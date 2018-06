El PSOE no adoptará por ahora ninguna medida contra el presidente de la Diputación de Valencia

La dirección del PSOE no va a adoptar por ahora medidas contra el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, detenido este miércoles por su vinculación con una trama de corrupción.

Los socialistas aplicarán el Código Ético en el que se establece que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. En caso contrario, si Jorge Rodríguez no dimite, el PSOE le suspenderá “cautelarmente” de militancia y podría ser “expulsado” del partido.

Sin embargo, la dirección socialista no se plantea por ahora tomar medidas inmediatas. Fuentes del PSOE insisten en que solo se hará si se confirman los hechos, en el momento de apertura del juicio oral. Las mismas fuentes han mostrado su “sorpresa” por la detención.

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, lo ha calificado de “insólito”: “Sorpresa y prudencia. He leído que es por unos contratos de alta dirección mal y me parece insólito que detengan a alguien por eso. No sabemos nada”, ha indicado el también portavoz del grupo socialista en Les Corts, informa EFE.