Aitor Esteban se niega a contestar a OKDIARIO sobre el acercamiento de presos: “No, no me puedes preguntar”

Uno de los peajes que Pedro Sánchez debe pagar con los socios que le auparon a la Presidencia del Gobierno, favoreciendo con su voto que prosperara la moción de censura contra Rajoy, es el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Aitor Esteban esquiva a las cámaras de OKDIARIO para no pronunciarse sobre el acercamiento de presos de ETA: “No, no me puedes preguntar”.

Este miércoles se celebraba el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo. Las distintas asociaciones han acudido al Congreso de los Diputados, donde se ha realizado un acto de homenaje. Sin embargo, los representantes de estas asociaciones se mantienen a la expectativa ante las aceleradas decisiones que el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el acercamiento de presos.

Miguel Folguera (APAVT) todavía no quiere hablar de “traición”, pero asegura que las víctimas están “un poco perdidas” porque el presidente dice, por un lado, que va a haber acercamiento. Después, recalca Folguera, “el ministro del Interior se reúne con nosotros y dice que no habrá acercamiento y que cada uno se estudiará y que nos dará cuenta de lo que decidan”.

La presidenta de honor la AVT, Ángeles Pedraza, se muestra todavía más indignada. “Ningún terrorista tiene derecho a reivindicar nada, ellos han matado y tienen que cumplir las penas íntegras, y, por supuesto, no estar en la calle ni muchos menos recibir ningún tipo de cesión”.

Maite Araluce se muestra partidaria de que los presos, como el resto, reciban permisos legalmente, “pero tienen que cumplir unos requisitos. Para nosotros el arrepentimiento no nos vale, porque ya ha pasado que rellenan un formulario tipo, diciendo que se arrepienten, y luego salen a la calle y dicen estar orgullosos de haber pertenecido a ETA”.

Ciudadanok ha intentado que Aitor Esteban (PNV), uno de los partidos que apoyó a Sánchez en la moción, se pronunciara sobre las víctimas y sobre el acercamiento de presos de ETA al País Vasco: “No, no me puedes preguntar”, respondió el diputado del PNV de manera bronca. Después, ha reconocido que sí que iba a acudir al homenaje a las víctimas: “Claro que voy a ir, siempre voy”.