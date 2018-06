La Junta de Andalucía contrató al hijo de Alfonso Guerra meses después del respaldo público del exvicepresidente del Gobierno a Susana Díaz en las primarias del PSOE, y en las que finalmente sería derrotada por Pedro Sánchez. Alfonso Guerra Reina, hijo del histórico dirigente socialista, entró en la Consejería de Presidencia del gobierno andaluz en septiembre de 2017. El que fuera número 2 de Felipe González había apoyado desde marzo la candidatura de Díaz en un pulso que perdería la andaluza ese mes de mayo.

Guerra Jr. accedía después del verano a la Secretaría General de Acción Exterior de la Junta, dependiente de la Consejería de Presidencia, en concreto a una plaza de coordinador. Lo hizo sin tener que presentarse a una oferta pública de empleo, y a través de una entrevista en la que fue directamente seleccionado. De esta forma se hacía con un puesto de libre designación, y que no figura como dentro de la citada secretaría, sino adscrita a la de la Oficina de Portavoz. Áreas todas ellas en cualquier caso bajo la supervisión de Manuel Jiménez Barrios, consejero de Presidencia, portavoz y mano derecha de Susana Díaz en su Ejecutivo.

Nivel 28 y 44.000 euros

La categoría y remuneración de Guerra Reina consta de ese modo en el portal de transparencia del gobierno andaluz, que recoge los correspondientes a funcionarios, asesores y personal eventual. En esta tabla, que puede consultarse en internet, aparece la categoría de coordinador, su nivel (28, equivalente al del funcionario de carrera que sea Jefe de Servicio: el máximo es el 30) y el salario que percibe: 44.017 euros al año.

El hijo de Alfonso Guerra, con el que se ha puesto en contacto OKDIARIO, asegura que “las directrices de contratación fueron las correctas”. Y que “era un puesto de libre designación, yo sólo mandé el currículum al volver de Bruselas ,y me contrataron por mi experiencia en el Parlamento Europeo”.Este licenciado en Filología Inglesa explica, tal y como expone en su CV, que pasó allí “siete años en la secretaría general y tres como asistente”. También señala que tiene una oposición a las instituciones europeas, dos másters y varios idiomas. Por todo ello cree que recibió la llamada porque “era lo que se precisaba en ese momento en la Junta”.

El coordinador de Acción Exterior considera que si trabaja en el gobierno andaluz sin haber pasado por una oposición o concurso público.”Me remito a mi currículum. Lo envié a fundaciones, instituciones y administraciones locales, provinciales y regionales desde ayuntamientos a diputaciones. Me llamaron y me dijeron que había una plaza adecuada, me hicieron una entrevista y empecé a trabajar. Sobre el proceso de selección de la Junta tendrán que contestar ellos”, explica en conversación telefónica.

Una “relación fuerte” con el PSOE

Un “buen currículum vitae” (y que ha sido facilitado a este periódico por la Junta) afirma Guerra Reina, que sostiene tener “incluso más méritos de los exigidos”. Ello aunque reconoce que su divisa familiar y política haya podido ayudarle: “Evidentemente tengo una relación fuerte con el PSOE como podrás usted entender“, señala.

La sombra del nepotismo siempre ha perseguido a Guerra Reina. Fue elegido en 2004 como asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo, el socialista Miguel Ángel Martínez. El primogénito del exvicepresidente tenía 25 años, había acabado la carrera y trabajaba como traductor en Luxemburgo y pasó a ganar casi 3.500 euros mensuales. Luego fue ascendido a Jefe de Gabinete. Permanecería en ese puesto siete años y cobrando un sueldo de cerca de 100.000 euros al año.

Lo cierto es que su acceso a un sueldo y una plaza de trabajador público en la Junta sin oposición se producía tras el respaldo público de un Alfonso Guerra padre a Susana Díaz en la lucha por el liderazgo del PSOE. El histórico socialista flanqueó a la presidenta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A en Madrid en los meses previos a que la Junta contratara a su hijo.

Primero lo hizo acudiendo a su presentación como candidata a dirigir el PSOE en el gran acto que Díaz montó en Madrid el pasado 26 de marzo y en la que contó con casi todo el aparato del partido. En mayo, Guerra volvería a compartir primera fila con ella en el mítin de Sevilla en víspera de una primarias en las que caería derrotada ante Pedro Sánchez. Y el pasado julio en el XIII Congreso de los socialistas andaluces, Guerra volvió a situarse bajo los focos .

Díaz agradecía en ese congreso sevillano el respaldo prestado, otorgando al que fuera uno de los hombres más poderosos de España un especial protagonismo. Y lo hacía con un mensaje directo a Ferraz. La secretaria general del PSOE-A recuperaba a Guerra para esa cita tan sólo cinco días después después de que su íntimo enemigo y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le defenestrara de la Fundación Pablo Iglesias, el ‘think thank’ del PSOE. Favores mutuos con un apellido, Guerra, que sigue pesando mucho en la vida política de Andalucía.