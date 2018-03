La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido este jueves, Día Internacional de la Mujer, “la libertad de todas las mujeres a la hora de decidir cómo quieren defender sus derechos“, asegurando que “la igualdad no es un eslogan, sino que tiene que tiene que ser una causa de todos los días del año y en todos los ámbitos de la sociedad”.

“No se trata solo de conquistar metas o de ocupar un determinado porcentaje o cuota del espacio público; se trata de garantizar que no se ponen límites a las mujeres, porque los talentos y capacidades de las mujeres son ilimitados. Las mujeres madrileñas avanzamos y ocupamos cada vez más posiciones de responsabilidad. No queremos nada regalado por ser mujeres, pero tampoco que se nos quite nada precisamente por ser mujeres”, ha añadido.

Cifuentes ha entregado hoy, en la Real Casa de Correos, los Reconocimientos 8 de Marzo, “que ponen en valor el papel de la mujer en la sociedad y que, a la vez, recuerdan que debemos ir más allá de los gestos ligados a una jornada tan simbólica como la que celebramos en este día”.

“Todas vosotras sois mujeres extraordinarias que recogéis el testigo de las luchadoras por la igualdad a lo largo de la historia, a quienes rendimos homenaje cada 8 de marzo, cuando conmemoramos el terrible incendio en una fábrica textil en Nueva York en el que fallecieron 129 trabajadoras”, ha manifestado la presidenta de la Comunidad.