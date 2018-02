Llarena decreta orden de detención contra Anna Gabriel

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decretado una orden de arresto contra la dirigente de la CUP, Anna Gabriel, fugada a Suiza “ante su incomparecencia hoy ante el instructor, sin alegar causa legítima que se lo impida”. El instructor no hace referencia a que dicha orden tenga carácter internacional.

Según el auto del magistrado Llarena, “en virtud del articulo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este tipo de incomparecencias sin causa pueden convertirse en orden de detención. Procédase a la apertura de la correspondiente pieza separa de situación, que se encabezará con testimonio de la presente resolución”.

Este miércoles, la Fiscalía solicitaba orden de arresto para Gabriel, tras no comparecer ante el magistrado en la causa del golpismo catalán. En el escrito, el Ministerio Fiscal pedía que “se dicte auto de prisión y una vez acordada ésta se proceda en su momento a cursar la orden internacional de detención a los efectos de la posterior demanda extradicional”.

El Ministerio Público señalaba que “la investigada Anna Gabriel que estaba citada para comparecer a declarar en calidad de tal a las 9:30 horas del día de hoy, no ha comparecido sin causa justificada. Es la segunda vez que citada para declarar no ha comparecido. Actualmente se halla, según noticias aparecidas en los medios de comunicación, en la localidad de Ginebra (Suiza)”.

“En su día, una vez dictado por el magistrado instructor auto de prisión, procedería ordenar la busca y captura internacional de la investigada y su detención preventiva, procediendo a su inscripción en las oficinas de Interpol” concluía.

La dirigente de la CUP aseguraba este martes que se encontraba en Ginebra (Suiza) para no declarar ante el magistrado Llarena. En una entrevista a un medio local, Le Temps, afirmaba que la prensa y el Gobierno español ya le habían condenado: “Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos”.