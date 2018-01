El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha defendido este lunes la iniciativa política de su partido y su defensa del interés general frente a la estrategia “del viento” que a su juicio sigue Ciudadanos, partido contra el que ha lanzado diversas críticas y al que ha acusado de “sobreactuar”.

El PP ha celebrado la primera reunión del año del comité de dirección bajo la presidencia de Mariano Rajoy. En la rueda de prensa posterior, Maillo ha cargado contra la formación de Albert Rivera, de la que ha dicho que se deja llevar por el viento, se preocupa por las encuestas y no es un partido de gobierno, mientras el PP mantiene responsabilidades de gestión y se ocupa “del interés general” de los ciudadanos, ha dicho.

Maillo ha respondido entre otras cuestiones a la exigencia de C’s de que la senadora Pilar Barreiro dimita para poder apoyar los Presupuestos del Estado de 2018. Barreiro está investigada por el Tribunal Supremo por presunta vinculación al ‘caso Púnica’ y declarará el próximo día 15.

El coordinador general del PP, que ha calificado de desproporcionada esta exigencia, ha dicho que el acuerdo de investidura con Ciudadanos no impone la dimisión ni destitución en este momento de Barreiro, sino cuando su imputación sea formal o cuando sea procesada, momento que no ha llegado aún.

“Sería como decir que Ciudadanos no cumple ese acuerdo porque sus cuentas no las ha aprobado el Tribunal de Cuentas, cuando en el mismo se habla 100 veces de transparencia”, ha aprovechado para decir Maillo, recordando el informe desfavorable del citado tribunal a las cuentas del partido naranja de 2015, en las que afirma haber encontrado distintas deficiencias. “Nosotros no nos ponemos exquisitos”, ha remachado.

Negociar los Presupuestos

El dirigente ‘popular’ ha dicho que el PP no se da por tanto “por aludido” y que intentará negociar “incluso con un partido que no tiene las cuentas aprobadas” un acuerdo de Presupuestos, porque es uno de los primeros objetivos para el nuevo año, las cuentas de 2018.

“Se necesitan partidos y políticos que miren más allá del corto plazo”, ha insistido Maillo, que ha dirigido el mensaje también al PSOE para poder sacar adelante otras reformas como la de la financiación, la educación y las pensiones, otros de los grandes objetivos señalados por el PP para el año.

El coordinador general del PP ha recalcado que su partido tiene “disponibilidad de acuerdo” pero que el resto de partidos deben tener “esa misma vocación” de buscar consensos. El objetivo es agotar la legislatura, como ha adelantado Rajoy en varias ocasiones, y desarrollar un nuevo paquete de reformas.

Un calendario político propio

Mariano Rajoy ha comunicado hoy a su equipo que el próximo lunes va a reunir a la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, para aprobar un calendario “intenso” de actos para los próximos meses de 2018, de cara a organizar el partido para las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

Maillo ha desligado esta iniciativa y estrategia del PP del ascenso en las encuestas de Ciudadanos y del resultado que este partido ha obtenido en Cataluña, donde ‘los populares’ han quedado relegados a cuatro diputados.

Y ha advertido al partido de Albert Rivera de que le ganó las generales en Cataluña hace poco más de un año y que queda mucho para las siguientes. “La estrategia de algunos es el viento. La nuestra, el interés general”, ha reiterado.